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ЦАМТО

Филиппины вряд ли приобретут истребители F-16V из-за их дороговизны

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Один из модернизированных до уровня F-16V Block 70 истребителей из состава 4-го тактического истребительного крыла ВВС Китайской Республики. Цзяи (Тайвань), 12.08.2020
Один из модернизированных до уровня F-16V Block 70 истребителей из состава 4-го тактического истребительного крыла ВВС Китайской Республики. Цзяи (Тайвань), 12.08.2020.
Источник изображения: Roy Choo / twitter.com/rxroy

ЦАМТО, 20 сентября. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана 16 сентября заявил, что Филиппины вряд ли приобретут истребители F-16V корпорации Lockheed Martin в рамках программы поставки многоцелевых боевых самолетов (MFR) из-за бюджетных ограничений.

Как сообщает агентство PNA, на брифинге для прессы Д.Лорензана подчеркнул, что на данный момент приобретение F-16V маловероятно, поскольку бюджет проекта MRF позволит получить только два самолета этого типа. В случае решения приобрести шведские "Грипен" возможна покупка шести истребителей.

Производители истребителей обычно не раскрывают цены на самолеты, но известно, что стоимость предложенного Филиппинам F-16V, в зависимости от конфигурации, оценивается от 12 до 35 млн. долл.

Заявление Д.Лорензана сделал в ответ на вопрос о том, является ли истребитель F-16V лучшим выбором для программы MRF после того, как на прошлой неделе в социальных сетях появились фотографии, на которых министр опробовал симулятор во время своего визита в США.

Министр признал, что F-16V хороший и простой в управлении самолет, что доказывают его упражнения на симуляторе, но единственным способом, которым Филиппины могут приобрести его является выгодная "схема финансирования" со стороны США. По его словам, если этого не произойдет, у Филиппин нет другого выбора, кроме как оценить поставку "Грипен".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2021 года Госдепартамент США в рамках проводимого конкурса одобрил потенциальную поставку Филиппинам 12 истребителей F-16C/D Блок-70/72 (F-16V) и сопутствующего оборудования общей стоимостью до 2,43 млрд. долл. Тогда же Д.Лорензана заявил, что эта стоимость слишком велика для Филиппин. Подобными заявлениями глава филиппинского оборонного ведомства, вероятно, сигнализирует администрации США и производителю о необходимости поиска компромисса в случае, если они заинтересованы в продаже своих истребителей.

Закупка самолетов MRF осуществляется в рамках второго этапа программы модернизации вооруженных сил Филиппин (Горизонт-2). Ожидается, что приобретенные в рамках проекта самолеты расширят возможности 12 имеющихся реактивных FA-50PH южнокорейского производства.

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Страны
США
Филиппины
Швеция
Южная Корея
Продукция
F-16
FA-50
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
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