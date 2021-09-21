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Интерфакс-АВН

Черноморский флот России начинает крупные учения на фоне маневров Украины и США Rapid Trident-2021

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Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Порядка 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России (ЧФ) вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты", - говорится в сообщении.

Российские военно-морские маневры стартуют на фоне украинско-американских военных учений Rapid Trident-2021, которые начинаются на Украине 20 сентября и продлятся до 1 октября. В них примут участие 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров, сообщало командования сухопутных войск Украины. В рамках этих маневров боевые стрельбы проведет многонациональный батальон. Запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

По данным Черноморского флота России, в морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

По словам военных, в учениях корабельных сил задействуют самолёты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

"Визуальный контроль над действиями участников учения и выполнением ими учебно-боевых упражнений будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сообщил флот.

Ранее в понедельник пресс-служба Черноморского флота сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" отработали на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) уничтожение крылатых ракет.

В апреле в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов. Тогда США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Ранее Россия с 24 апреля по 31 октября приостановила осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следовало из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

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96К6 Панцирь-С1
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