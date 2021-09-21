Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"

Модернизированный комплекс активной защиты бронетехники "Арена-М", которым планируется оснащать российские танки Т-72 и Т-90, способен отразить атаку любой противотанковой ракеты - и израильской Spike, и американской Javelin. Комплекс обеспечивает защиту машины с любого направления - в том числе и в верхней полусфере.

- Боеприпас выстреливается и разворачивается навстречу угрозе. Там есть импульсные двигатели коррекции, они позволяют разворачивать боеприпас за минимальное время. Это позволило обеспечить полностью круговую защиту - рассказал телеканалу "Звезда" Владимир Харькин, начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ, разработчика КАЗ "Арена".

Элементы комплекса устанавливаются в защищенных от стрелкового оружия и осколков ящиках на броне. Радар отслеживает направленные в защищаемую машину ракеты и выстреливает навстречу каждой два разрывных боеприпаса. Нейтрализация угрозы осуществляется за счет поражения противотанковой ракеты на подлете направленным потоком тяжелых осколков. "Арена-М" работает в автоматическом режиме, обеспечивая защиту по азимуту на 360 градусов и от -6 до 20 градусов по высоте.

Комплекс проходит войсковые испытания, танки Т-72Б3 и Т-90М с КАЗ замечены на учениях "Запад-2021", пишет "Военное обозрение". Там же "засветился" Т-80УМ2 Кантемировской дивизии с комплексом активной защиты "Дрозд-2".

Антон Валагин