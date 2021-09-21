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Интерфакс-АВН

Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" стартовал к строящейся китайской космической станции

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Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу»
Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу».
Источник изображения: ©Godai, Wikimedia

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7" с грузовым космическим кораблём "Тяньчжоу-3" успешно включила двигатели и направилась к строящейся космической станции "Тяньгун", трансляцию запуска ведёт Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в 10:10 мск.

"Грузовик" доставит припасы, топливо и оборудование для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-13" из трёх человек, который, как ожидается, прибудет на станцию в конце октября и пробудет там 6 месяцев.

По информации разработчиков, "Тяньчжоу-3" способен доставить на станцию топливо, припасы, различный герметизированный груз, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов. Общая масса возможной полезной нагрузки, которую аппарат может доставить на станцию, составляет около 6,8 тонн.

Ранее, 30 мая этого года, второй аппарат этой серии "Тяньчжоу-2" успешно пристыковался к базовому модулю строящейся станции - "Тяньхэ". Он доставил на станцию топливо и припасы для экипажа, прибывшего на на станцию на космическом корабле "Шэньчжоу-12" 17 июня.

Первый грузовой космический корабль этой серии "Тяньчжоу-1" был запущен к космической лаборатории "Тяньгун-2" 20 апреля 2017 года с космодрома Вэньчань и достиг её 22 апреля. В рамках этой миссии специалисты проверяли возможность корабля к сближению, стыковке и заправке пилотируемого космического корабля.

Первый китайский "грузовик" отстыковался от космической лаборатории 17 сентября 2017 года, после чего перешёл к автономной части своей миссии - проведению экспериментов на орбите. Впоследствии грузовой корабль был сведён с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Тяньгун-2
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
Шэньчжоу
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