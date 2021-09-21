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ЦАМТО

Компания Babcock объявила о первом экспортном контракте на строительство фрегатов "Эрроухед 140"

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Источник изображения: Фото: ukdefencejournal.org.uk

ЦАМТО, 20 сентября. Компания Babcock 16 сентября объявила о первом экспортном контракте на строительство фрегатов "Эрроухед 140" (Arrowhead 140 – AH140), заключив лицензионное соглашение с индонезийской госкомпанией PT PAL Indonesia (Persero).

Соглашение было подписано на выставке DSEI-2021 (Defense and Security Equipment International) в Лондоне генеральным директором Babcock Дэвидом Локвудом и генеральным директором PAL Кахаруддином Дженодом (Kaharuddin Djenod) в присутствии министра обороны Индонезии Прабово Субианто и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Тем не менее, официальные лица Великобритании признают, что PT PAL пока не подписала контракт на поставку фрегатов с Министерством обороны Индонезии.

Лицензия на проектирование позволит PT PAL Indonesia построить в Индонезии два фрегата проекта "Эрроухед-140", модифицированных в соответствии с требованиями ВМС Индонезии.

Сделка заключена через два года после того, как проект "Эрроухед-140" был впервые объявлен предпочтительным претендентом на поставку в рамках программы закупки фрегатов "Тип-31" для ВМС Великобритании.

По информации Babcock, в рамках продвижения фрегата "Эрроухед 140" на мировой рынок она сотрудничает с правительством Великобритании. Недавно компания объявила, что выбрана польским правительством в качестве одного из претендентов в рамках программы постройки фрегатов "Мечник" для ВМС Польши. Проект "Эрроухед-140" также был предложен ВМС Греции.

Базовый проект "Эрроухед 140" может быть модифицирован в соответствии с потребностями заказчиков и сейчас при поддержке индонезийской PAL компания Babcock внесет в проект необходимые изменения для индонезийского флота.

Как сообщал ЦАМТО, проект 138-метрового фрегата "Эрроухед-140" был первоначально разработан возглавляемым Babcock International консорциумом в рамках участия в программе поставки легких многоцелевых фрегатов класса "Тип-31" ВМС Великобритании. Он основан на фрегате класса "Ивер Хюитфельдт" (Iver Huitfeldt) компании Odense Maritime Technology (OMT), состоящем на вооружении ВМС Дании.

Примечательно, что в апреле 2020 года Минобороны Индонезии в присутствии представителей PT PAL, а также компании PT Sinar Kokoh Persada, представляющей датскую Odense Maritime Technology (OMT), подписало преамбулу к контракту на покупку варианта фрегата класса "Ивер-Хьютфельдт".

Параллельно в рамках программы закупки боевых кораблей для замены фрегатов класса "Ахмад Яни" (Ahmad Yani/Van Speijk) в июне 2021 года Министерство обороны Индонезии подписало с итальянской компанией Fincantieri контракт на поставку 6 новых фрегатов класса "Бергамини" (FREMM), а также 2 модернизированных фрегатов класса "Маэстрале" из состава ВМС Италии и сопутствующую логистическую поддержку.

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Fincantieri
Pindad
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Проекты
2020-й год
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