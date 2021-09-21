Десантники-артиллеристы из Улан-Удэ осваивают новый виртуальный артиллерийский полигон "Артерра"

ЦАМТО, 20 сентября. Личный состав артиллерийских подразделений отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Улан-Удэ, приступил к освоению нового виртуального артиллерийского полигона "Артерра", поступившего в соединение в этом месяце.

Компьютерный артиллерийский полигон "Артерра" позволяет проводить виртуальные занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела различными видами боеприпасов в режиме реального времени.

На виртуальном полигоне учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Полигон позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, в любую погоду, а также воссоздавать любую местность, используя данные электронных топографических карт.

"Артерра" представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, включающих автоматизированные рабочие места руководителя занятия и обучаемых. Используя специальное программное обеспечение, он полностью имитирует все элементы подготовки стрельбы и управления огнем.

Виртуальный полигон позволяет проводить обучение по артиллерийским специальностям без выезда на полевые полигоны, тем самым позволяя значительно экономить моторесурс боевой техники и ГСМ, и при этом не снижать качество подготовки специалистов.

Артиллеристы десантно-штурмового соединения отработали практические навыки артиллерийских расчетов на командно-наблюдательных пунктах и огневых позициях, а также ведение корректирования огня из 122-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С", 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.