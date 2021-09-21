Войти
ЦАМТО

Десантники-артиллеристы из Улан-Удэ осваивают новый виртуальный артиллерийский полигон "Артерра"

900
0
0
9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D"
Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 20 сентября. Личный состав артиллерийских подразделений отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Улан-Удэ, приступил к освоению нового виртуального артиллерийского полигона "Артерра", поступившего в соединение в этом месяце.

Компьютерный артиллерийский полигон "Артерра" позволяет проводить виртуальные занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела различными видами боеприпасов в режиме реального времени.

На виртуальном полигоне учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Полигон позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, в любую погоду, а также воссоздавать любую местность, используя данные электронных топографических карт.

"Артерра" представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, включающих автоматизированные рабочие места руководителя занятия и обучаемых. Используя специальное программное обеспечение, он полностью имитирует все элементы подготовки стрельбы и управления огнем.

Виртуальный полигон позволяет проводить обучение по артиллерийским специальностям без выезда на полевые полигоны, тем самым позволяя значительно экономить моторесурс боевой техники и ГСМ, и при этом не снижать качество подготовки специалистов.

Артиллеристы десантно-штурмового соединения отработали практические навыки артиллерийских расчетов на командно-наблюдательных пунктах и огневых позициях, а также ведение корректирования огня из 122-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С", 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гвоздика
Мста-Б
Мста-С
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
08.04.2019
Ударная сила Поволжья
21.01.2019
Бог войны по-прежнему в фаворе
28.12.2018
Минобороны получило новые РСЗО "Торнадо-С" - "Мотовилихинские заводы"
10.10.2018
Лагерные сборы ракетных войск и артиллерии ЮВО завершились на 18 полигонах
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:09
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 11:03
  • 1
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 10:27
  • 2
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок
  • 21.09 09:34
  • 1
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 21.09 09:13
  • 1
Технологии для истребителя шестого поколения проверят на лайнере
  • 21.09 08:59
  • 4
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 21.09 08:25
  • 3
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 22:38
  • 30
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов