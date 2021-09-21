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ЦАМТО

Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за создания альянса AUKUS

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Здание министерства иностранных дел в Париже, Франция
Здание министерства иностранных дел в Париже, Франция.
Источник изображения: © AFP 2018, Clemens Bilan

ЦАМТО, 20 сентября. Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по поводу разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с Naval Group.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 17 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как говорится в коммюнике МИД Франции, это сделано по просьбе президента республики Эммануэля Макрона.

"Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", – подчеркнул министр.

Глава МИД заявил, что выход Канберры из проекта по подводным лодкам и возможное сотрудничества с США по созданию атомных субмарин для ВМС Австралии в рамках нового военного союза – "это неприемлемое поведение между союзниками и партнерами".

Как уже сообщалось, 15 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Соглашение на сумму 90 млрд. австралийских долл. (56 млрд. евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США, отмечает агентство.

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Страны
Австpалия
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Продукция
Barracuda
Проекты
Barracuda АПЛ
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