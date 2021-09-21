В Крыму прошло учение по противовоздушной обороне с комплексами "Панцирь-С"

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Расположенные на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" отработали уничтожение крылатых ракет, сообщил официальный представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулёв.

"В ходе учения расчеты ЗРПК "Панцирь-С" выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - заявил Рулёв.

"Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, причём параметры скорости полёта и высоты были разные, что усложняло расчетам поражение воздушных целей", - сказал представитель ЧФ.

По его словам, учение прошло с комплексами "Панцирь-С", несущими боевое дежурство по ПВО на Керченском полуострове, в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Все задачи, поставленные в рамках учения, были успешно выполнены, подчеркнул Рулёв.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".