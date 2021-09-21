Российские военные заявили о риске прорыва террористов из Афганистана

Екатеринбург. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевики из Афганистана могут попытаться прорваться на территорию государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"На фоне захвата талибами ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) власти в Афганистане, особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран", - сказал Лапин в понедельник под Оренбургом на открытии военных учений ШОС.

"В Центрально-Азиатском регионе мы наблюдаем значительное обострение обстановки. Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится все более напряженной. Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве", - сказал командующий.

Как сообщалось, совместное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил стран ШОС "Мирная миссия-2021" пройдет 20-24 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, впервые в нем примет участие воинский контингент Белоруссии.

В учении задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, штурмовые самолеты Су-25, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8 и самолеты Ил-76.

Как уточняли военные, в состав авиационной группировки, задействованной в учении, вошли летные экипажи из пяти регионов РФ, объединенной российской военной базы "Кант" в Киргизии и летчики Вооруженных сил Казахстана.

Главные цели учения - совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом по противодействию терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

"Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения "Мирная миссия-2021" будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия", - отмечали в ЦВО.