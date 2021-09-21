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Известия.ru

Корабли Черноморского флота вышли на учения со стрельбами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Около 20 кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ) вышли в море на учение со стрельбами. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба флота.

«В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты», — отметили там.

Экипажам кораблей предстоит выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы, а также провести учения по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту. Кроме того, будет отработано отражение атаки средств воздушного нападения.

С 10 по 16 сентября проходили совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Из них на территории Белоруссии было задействовано 12,8 тыс. человек, в том числе до 2,5 тыс. российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

13 сентября президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы понаблюдать за основным этапом учений.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ЧФ
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