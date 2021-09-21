Парижский пшик

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, как изменит мир ссора из-за подлодок между Францией, Австралией и США

Что средний обыватель знает об Австралии? В основном то, что в этой стране бегают кенгуру, где-то там бродит Данди по прозвищу «Крокодил», а также родился известный актер и режиссер Мел Гибсон. На самом же деле современная Австралия — это небедная страна с активно развивающейся экономикой, входящая в лигу G-20. Ее вооруженные силы принимали участие в большинстве войн XX века. Ее политическое руководство обладает большими амбициями, стремится развивать как свои вооруженные силы, так и военную промышленность через покупку новых видов оружия и военной техники с максимальной передачей технологий и локализацией.

Так, в недавнем заявлении о совместном сотрудничестве AUKUS, заключенном 16 сентября 2021 года США, Англией и Австралией, самым нашумевшим стал пункт о строительстве для ВМС Зеленого континента минимум восьми атомных подводных лодок. При этом контракт с французской корпорацией Naval Group на строительство 12 неатомных субмарин был аннулирован.

Но и этим дело не ограничивается. Принятый в 2020 году 10-летний план предусматривает выделение на оборону $400 млрд, почти половина из которых пойдет на перевооружение. Страна получит крылатые ракеты корабельного базирования Tomahawk, авиационные JASSM-ER с дальностью стрельбы до 990 км и противокорабельные ракеты LRASM. Не исключено, что в будущем один из двух имеющихся английских авианосцев также будет продан ВМС Австралии.

Австралия ведет закупки и других видов военной техники США — в частности, модернизированных танков M1A2 SEPv3 Abrams, самоходных артиллерийских гаубиц, боевых вертолетов AH-64E Apache, самолетов F-35, P-8 Poseidon и других передовых систем. После реализации этих контрактов военная мощь сил обороны страны должна вырасти в разы.

Австралийский подводный тендер начался в декабре 2011 года, когда минобороны Зеленого континента объявило конкурс на разработку и поставку 12 новых подлодок. Страна включилась в региональную гонку подводных вооружений. Сейчас только у Таиланда и Филиппин нет своих субмарин, остальные активно развивают эту военно-морскую компоненту.

С 2025 года Австралия планировала начать замену своих подлодок типа «Коллинз» шведской разработки, построенных в 1990–2003 годах. По техзаданию 12 новых лодок должны были вести патрулирование и боевые действия, по сути, на всей акватории Индийского и Тихого океанов и стать самими большими в мире неатомными субмаринами. Срок их службы определялся до 2070 года.

В конкурсе участвовали французские, испанские, немецкие, шведские и японские компании. От разработчика требовалась максимальная передача знаний и технологий, а также наивысшая локализация строительства.

Было сразу понятно, что в этом случае стоимость проектов вырастет в разы, поскольку необходимо будет создать новые производства в Австралии, нанять и обучить инженерный и рабочий персонал, а также решить вопросы доставки материалов и комплектующих. Но в надежде освоить проектирование и строительство субмарин самостоятельно власти, бизнес и профсоюзы сознательно шли на удорожание, чтобы сохранить и создать новые рабочие места.

Первоначальная стоимость программы оценивалась в 50 млрд австралийских долларов ($30 млрд). Строительство головной лодки было запланировано на 2023 год с достижением оперативной готовности в 2034 году, а полностью всю серию должны были закончить в середине 2040-х годов. В ходе тендера стоимость неуклонно возрастала и достигла предположительно суммы в 90 млрд австралийских долларов (более $50 млрд).

По факту Королевский флот Австралии получил бы неатомные подводные лодки по стоимости атомных, при этом радикально уступающие в эффективности. Поэтому уже в середине 2010-х годов у австралийских моряков стали появляться мысли, что неплохо бы завести атомные субмарины как более оптимальные для решения поставленных задач. Тем не менее победителем тендера в 2016 году была признана Франция с проектом Shortfin Barracuda Block 1A. Это неатомный вариант строящихся французских атомных подводных лодок нового поколения Barracuda.

Что интересно, Париж не собирался на первом этапе передавать свои технологии воздухонезависимых энергоустановок, пообещав сделать это в будущем. При этом Германия и Япония могли бы поставить и более совершенные их варианты. Военное руководство Австралии уже тогда понимало, что это не то, что нужно, и активно саботировало данный проект. Окончательно контракт был заключен лишь в 2019 году и толком не начал еще реализовываться в железе. По факту основное строительство должно было идти на территории Франции.

Необходимо заметить, что по ряду причин Париж уже зарекомендовал себя ненадежным партнером в военно-техническом сотрудничестве. Так, после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины тогдашний французский президент Франсуа Олланд в 2015 году отказался передавать России два частично построенных универсальных десантных корабля типа «Мистраль» — «Севастополь» и «Владивосток».

Печальный опыт сотрудничества с Францией есть и у Австралии. В начале XXI века страна купила 22 боевых вертолета Tiger ARH у компании Airbus. За все последующие годы эти аппараты так и не смогли достичь заявленных боевых возможностей и показывали низкую техническую готовность. Даже через 10 лет после завершения поставок в исправном состоянии удавалось поддерживать в среднем лишь три–четыре машины. В конце концов в январе 2021 года Австралия заказала у США 29 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian и заявила о скором списании всех «Тигров».

А вот у новоиспеченных союзников есть что предложить Зеленому континенту. В настоящее время Англия и США строят атомные подводные лодки четвертого поколения типов «Астьют» и «Вирджиния» соответственно. Но если в Англии лодка изготавливается 10 лет, то американцы клепают очередную раз в три года.

Скорее всего, новые австралийские атомные подлодки будут основаны на проекте «Вирджиния». Собирать их на континенте на первом этапе могут из модулей, поставляемых из США, с дальнейшей максимальной локализацией.

Ранее страны «подводного атомного клуба» не шли на такой шаг как экспорт атомных подводных субмарин и технологий их создания в другие страны. Россия, например, только передавала в лизинг Индии свои атомные подводные лодки, а Франция оказывает Бразилии консультации в деле строительства — пусть и крайне неспешно. Австралийский же контракт может перевернуть положение дел на оружейном рынке и стимулировать другие сделки с экспортом подобных субмарин, в том числе — и отечественных.

Безусловно, разрыв контракта на субмарины между Австралией и Францией нанес серьезный удар по бизнесу и политическим властям последней. Но и громом среди ясного неба он не стал. Вспоминая, как французы поступали со своими партнерами, совершенно малопонятна нынешняя истерика Елисейского дворца с демонстративными отзывами послов и воплями про «нож в спину».

Дмитрий Болтенков — военный историк

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