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Дозаправка ночью на высоте 6 тысяч метров

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработали полеты с дозаправкой в Липецкой области.

Летный состав истребителей Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М отработали наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно, а также в составе пары.

Полеты проходили днем и ночью.

В военном ведомстве уточнили, что дозаправка в воздухе проходила на высотах около шести тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, которое было установлено как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-24М
Су-30
Су-34
Су-35
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