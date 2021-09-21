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«Мирная миссия-2021» будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совместное антитеррористическое учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» пройдет с 20 по 24 сентября на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области.

«Всего в учении «Мирная миссия-2021» задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Основу российского контингента составляют подразделения гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, бригад специального назначения, управления и материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированных в Самарской области, а также части оперативно-тактической авиации ЦВО и военно-транспортной авиации ВКС России», - заявили в пресс-службе военного округа.

В них примут участие органы военного управления и подразделения Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. А также впервые воинский контингент Республики Беларусь.

Как отмечают военные, главными целями учения являются совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом по противодействию терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения «Мирная миссия-2021» будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

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