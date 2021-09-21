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Интерфакс-АВН

Авиагруппировка из 30 самолетов и вертолетов будет задействована в учении стран ШОС под Оренбургом

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 с подвешенными одновременно десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ)
Фронтовой бомбардировщик Су-34 с подвешенными одновременно десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ).
Источник изображения: К 60-летию ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина" Специальный выпуск

Екатеринбург. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России и Казахстана завершили формирование авиагруппировки для участия в совместном антитеррористическом учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021" на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"В учении задействовано 30 самолетов и вертолетов, в том числе многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8, а также самолеты Ил-76", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, в состав авиационной группировки, которая базируется на трех аэродромах в Оренбургской и Челябинской областях, вошли летные экипажи из пяти регионов РФ, объединенной российской военной базы "Кант" в Киргизии и летчики Вооруженных сил Казахстана.

Совместное антитеррористическое учение вооруженных сил стран ШОС "Мирная миссия-2021" пройдет 20-24 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, впервые в нем примет участие воинский контингент Белоруссии.

В учении будет задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Главные цели учения - совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом по противодействию терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

"Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения "Мирная миссия-2021" будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия", - отмечали в ЦВО.

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