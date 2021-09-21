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Интерфакс-АВН

10 тыс. военнослужащих ЮВО, 40 самолетов и вертолетов задействованы на учениях на Кавказе и в Крыму

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Учения войск ЮВО и ВДВ в рамках проверки боеготовности в Крыму
Учения войск ЮВО и ВДВ в рамках проверки боеготовности в Крыму.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Одновременно на четырех полигонах Южного военного округа стартовали двусторонние батальонные и полковые тактические учения, которые продлятся до 26 сентября, информирует пресс-служба ЮВО.

"На полигонах Ростовской области Кузьминский и Кадамовский выполнят учебно-боевые задачи мотострелки и танкисты частей 150-й мотострелковой дивизии ЮВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мотострелковый полк из состава 42-й мотострелковой дивизии совершит марш на полигон Альпийский, где примет участие в двустороннем командно-штабном учении с военнослужащими военной базы, дислоцированной в Южной Осетии. Личный состав военной базы выполнит учебно-боевые задачи на своем штатном полигоне Дзарцем.

"На полигоне Гвардеец в Чеченской Республике также продолжится двустороннее батальонное тактическое учение с батальонными тактическими группами мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и соединения береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Кроме того, во всех объединениях ЮВО пройдут тактические учения с отработкой новых элементов боевого порядка и способов тактических действий", - сказали в пресс-службе.

В Крыму на полигоне Опук состоится масштабная тренировка мобильных тактических групп, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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