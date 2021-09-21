КНДР считает решение США о передаче Австралии технологий атомных субмарин "опасными действиями", провоцирующими гонку вооружений

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в понедельник осудила решение США помочь Австралии в строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS, сообщает ЦТАК.

"Это крайне нежелательные и опасные действия, которые нарушат стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и спровоцируют цепочку гонки ядерных вооружений", - цитирует агентство неназванного начальника отдела по внешней информации департамента информации МИД КНДР.

"Двойные стандарты США, которые ярче проявляются после прихода к власти новой администрации, нарушают общие международные правила и порядок, серьезно угрожают миру и стабильности", - отметил он.

По его словам, данная ситуация еще раз подтверждает, что "для реагирования на изменяющуюся обстановку международной безопасности следует ни на минуту не замедлять укрепление государственной обороноспособности".

"Мы ведем тщательный анализ мотива принятия США такого решения и его перспектив, будем непременно принимать соответствующие меры в случае хоть малейшего отрицательного влияния на безопасность нашего государства", - добавил чиновник.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Премьер Австралии заявил, что первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для ВМС, которая предусматривают отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.