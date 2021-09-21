Войти
ИноСМИ

Akharin Khabar (Иран): Украине есть чем ответить на «Запад-2021»?

994
0
0
Солдаты Украинской армии и армии США во время церемонии закрытия учений Rapid Trident 2014
Солдаты Украинской армии и армии США во время церемонии закрытия учений Rapid Trident 2014.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard

Учения «Rapid Trident-2021» планируются на Украине в конце сентября. Маневры должны стать симметричным ответом на учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые, по мнению Украины, являются проявлением российской агрессии. В учениях должны принять участие около шести тысяч военнослужащих из 15 различных государств, включая США.

ИА "Фарс": На Украине объявили, что намерены провести "свои" военные маневры в регионе Восточной Европы, в ответ на масштабные российско-белорусские учения, причем участвовать в них должны будут, помимо Украины, еще 15 государств.

Эксперты отмечают, что напряженность на российско-украинских границах возросла в связи с проведенными учениями, и Киев планирует провести, в ответ на организованные Россией военные учения, свои собственные, причем по масштабам они также не должны уступать.

Информагентство REUTERS сообщило, что, по его сведениям, Киев намеревается провести учения в западной части страны, совместно, прежде всего, с американскими военными и при участии военной техники НАТО.

Российско-белорусские военные учения всегда вызывали "озабоченность" среди европейских стран и стран НАТО, но учения, прошедшие в этом году и получившие название "Запад-2021", встретили резкую критику, как на Украине, так и среди государств, входящих в Северо-Атлантический Альянс.

Для совместных с США и странами НАТО военных учений на Украине выбрали наименование Rapid Trident-2021, и пройти они должны будут в одной из западных областей Украины, на базе Национальной Академии сухопутных войск. В учениях должны принять участие около 6 тысяч военнослужащих из 15 различных государств, включая США и другие страны, входящие в блок НАТО, и, как предполагается, продлиться они должны будут вплоть до начала октября.

Какова же основная цель инициируемых Киевом военных учений? В заявлении Министерства обороны страны говорится, что главной целью учений станет подготовка к совместным военным операциям, в которых могут принять участие многонациональные военные силы, представляющие Северо-Атлантический Альянс.

Как следует из заявления, в Киеве на полном серьезе допускают начало на территории Восточной Европы военного конфликта, причем при участии "многонациональных сил НАТО".

США также, под предлогом "усиления военной активности России" и растущей "непредсказуемости" ее действий, выразили готовность помочь в укреплении вооруженной мощи Украины, в особенности средствами обороны и бронетанковых войск. Американское правительство готово предоставить Украине помощь на сумму около 60 миллионов долларов. Как пояснил журналистам высокопоставленный источник в Белом доме, помощь предусматривает поставку Украине противотанковых бронированных комплексов "Джавелин" (Javelin), а также других видов оборонительной бронированной техники.

Следует напомнить, что за годы после присоединения к России полуострова Крым и начавшегося затем военного конфликта между официальным Киевом и провозгласившими независимость 2 областями Донбасса, США превратились в крупнейшего поставщика Украине военной техники, различных видов вооружения и оборудования.

При этом, однако, некоторые военные эксперты обращают внимание на то, что поступающая на Украину американская военная техника представляет далеко не самые передовые образцы, и потому вызывает большой вопрос, как эта техника проявит себя в случае возникновения реального военного конфликта, куда окажутся вовлеченными Украина и Россия.

Россия при этом регулярно заявляет, что не является участником военных конфликтов, происходящих между Киевом и областями Донбасса. Кроме того, Россия всегда осуждает проводимые Украиной военные учения, особенно те, в которых также участвуют США и другие государства-члены НАТО. Можно напомнить, что примерно за месяц до начала проведения учений "Запад-2021" Украина также проводила свои военные учения, с масштабным участием коалиции НАТО и американской военной техники. В упомянутых учениях, которые начались в первых числах июля с. г. и длились в общей сложности, две недели, участвовали 5 тысяч военнослужащих из разных государств, входящих в НАТО, 30 военных кораблей, 40 самолетов, а также представляющий Военно-морские силы США эсминец USS Ross, с противолодочным вооружением на борту.

Едва ли военные учения подобного масштаба, проводимые с участием нескольких государств, помогут снизить напряженность на востоке Европы и вокруг Украины, как того на словах добиваются в Киеве и в руководстве НАТО. Между тем, вместе с началом упомянутых учений в Черном море, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает вероятности полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией, однако признал, что допустить подобный конфликт было бы "большой ошибкой". С оценкой президента Украины трудно не согласиться, вопрос лишь в том, чьей именно ошибкой станет подобный военный конфликт.

Akharin khabar, раздел "Международные новости"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Javelin ПТРК
Trident II
Проекты
NATO
Trident
Военные учения
Похожие новости
19.04.2021
"Дело рук НАТО": что началось у российских границ
09.12.2020
Новую анаконду зовут Джо
06.11.2019
"Украину" продают за бесценок
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:09
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 11:03
  • 1
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 10:27
  • 2
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок
  • 21.09 09:34
  • 1
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 21.09 09:13
  • 1
Технологии для истребителя шестого поколения проверят на лайнере
  • 21.09 08:59
  • 4
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 21.09 08:25
  • 3
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 22:38
  • 30
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов