Akharin Khabar (Иран): Украине есть чем ответить на «Запад-2021»?

Учения «Rapid Trident-2021» планируются на Украине в конце сентября. Маневры должны стать симметричным ответом на учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые, по мнению Украины, являются проявлением российской агрессии. В учениях должны принять участие около шести тысяч военнослужащих из 15 различных государств, включая США.

ИА "Фарс": На Украине объявили, что намерены провести "свои" военные маневры в регионе Восточной Европы, в ответ на масштабные российско-белорусские учения, причем участвовать в них должны будут, помимо Украины, еще 15 государств.

Эксперты отмечают, что напряженность на российско-украинских границах возросла в связи с проведенными учениями, и Киев планирует провести, в ответ на организованные Россией военные учения, свои собственные, причем по масштабам они также не должны уступать.

Информагентство REUTERS сообщило, что, по его сведениям, Киев намеревается провести учения в западной части страны, совместно, прежде всего, с американскими военными и при участии военной техники НАТО.

Российско-белорусские военные учения всегда вызывали "озабоченность" среди европейских стран и стран НАТО, но учения, прошедшие в этом году и получившие название "Запад-2021", встретили резкую критику, как на Украине, так и среди государств, входящих в Северо-Атлантический Альянс.

Для совместных с США и странами НАТО военных учений на Украине выбрали наименование Rapid Trident-2021, и пройти они должны будут в одной из западных областей Украины, на базе Национальной Академии сухопутных войск. В учениях должны принять участие около 6 тысяч военнослужащих из 15 различных государств, включая США и другие страны, входящие в блок НАТО, и, как предполагается, продлиться они должны будут вплоть до начала октября.

Какова же основная цель инициируемых Киевом военных учений? В заявлении Министерства обороны страны говорится, что главной целью учений станет подготовка к совместным военным операциям, в которых могут принять участие многонациональные военные силы, представляющие Северо-Атлантический Альянс.

Как следует из заявления, в Киеве на полном серьезе допускают начало на территории Восточной Европы военного конфликта, причем при участии "многонациональных сил НАТО".

США также, под предлогом "усиления военной активности России" и растущей "непредсказуемости" ее действий, выразили готовность помочь в укреплении вооруженной мощи Украины, в особенности средствами обороны и бронетанковых войск. Американское правительство готово предоставить Украине помощь на сумму около 60 миллионов долларов. Как пояснил журналистам высокопоставленный источник в Белом доме, помощь предусматривает поставку Украине противотанковых бронированных комплексов "Джавелин" (Javelin), а также других видов оборонительной бронированной техники.

Следует напомнить, что за годы после присоединения к России полуострова Крым и начавшегося затем военного конфликта между официальным Киевом и провозгласившими независимость 2 областями Донбасса, США превратились в крупнейшего поставщика Украине военной техники, различных видов вооружения и оборудования.

При этом, однако, некоторые военные эксперты обращают внимание на то, что поступающая на Украину американская военная техника представляет далеко не самые передовые образцы, и потому вызывает большой вопрос, как эта техника проявит себя в случае возникновения реального военного конфликта, куда окажутся вовлеченными Украина и Россия.

Россия при этом регулярно заявляет, что не является участником военных конфликтов, происходящих между Киевом и областями Донбасса. Кроме того, Россия всегда осуждает проводимые Украиной военные учения, особенно те, в которых также участвуют США и другие государства-члены НАТО. Можно напомнить, что примерно за месяц до начала проведения учений "Запад-2021" Украина также проводила свои военные учения, с масштабным участием коалиции НАТО и американской военной техники. В упомянутых учениях, которые начались в первых числах июля с. г. и длились в общей сложности, две недели, участвовали 5 тысяч военнослужащих из разных государств, входящих в НАТО, 30 военных кораблей, 40 самолетов, а также представляющий Военно-морские силы США эсминец USS Ross, с противолодочным вооружением на борту.

Едва ли военные учения подобного масштаба, проводимые с участием нескольких государств, помогут снизить напряженность на востоке Европы и вокруг Украины, как того на словах добиваются в Киеве и в руководстве НАТО. Между тем, вместе с началом упомянутых учений в Черном море, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает вероятности полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией, однако признал, что допустить подобный конфликт было бы "большой ошибкой". С оценкой президента Украины трудно не согласиться, вопрос лишь в том, чьей именно ошибкой станет подобный военный конфликт.

Akharin khabar, раздел "Международные новости"