В чем российские бронетранспортеры отстают от зарубежных, например, из Украины и КНР

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии", ХКБМ

Зарубежные бронетранспортеры, такие как БТР-3, БТР-4 украинского производства или китайские ZBL-08, кроме 30-мм пушек, являющихся клонами российских орудий, вооружаются также противотанковыми управляемыми ракетами.

В случае с техникой из КНР, это далеко не новые HJ-73, по сути, глубоко модернизированные советские "Малютки", получившие полуавтоматическое управление и тандемные боевые части, способные пробивать броню, находящуюся за динамической защитой. Их дальность полета -3000 м. Конечно, с их помощью трудно подбить в лоб современный танк, но БТР, БМП, БМД или САУ им вполне по силам. К тому же, такие ПТУР очень дешевы и изготовлены в большим количествах. Ожидается, что в скором времени их заменят на что-то более современное с лазерным наведением или комплексом третьего поколения, работающим по принципу "выстрелил - забыл". Такое оружие у НОАК уже есть.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии", ХКБМ

Украинские колесные "трешки" и " четверки" также оснащаются ПТРК, может быть, не самыми современными, но достаточно опасными. Изготовляемый серийно "Барьер" имеет дальность стрельбы 5000 м, а бронепробиваемость - 800 мм, также за динамической защитой.

Что же касается отечественных бронетранспортеров, серийно на них управляемое противотанковое вооружение не устанавливается, ну если, конечно, не брать поставленные за рубеж машины. Например, в Алжире на БТР-80 смонтировали "Корнеты", что дало возможность уничтожать самые современные танки.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии", ХКБМ

Известно, что в России для легкой колесной бронетехники создали необитаемый модуль с ПТУР. Его даже пару раз демонстрировали на форуме "Армия", но, когда это нужное для армии разработка станет закупаться, неизвестно.

Лев Романов