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Интерфакс-АВН

В Монголии стартуют совместные с Россией военные учения

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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

РФ направила на маневры более 600 военных, около 100 единиц техники

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Церемония открытия совместного с Россией военного учения "Селенга-2021" состоится в понедельник на полигоне "Дойтынам" в Монголии.

"Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих, а также боевая техника, в том числе боевые машины пехоты, танки, реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия различного калибра, минометы, самоходные артиллерийские установки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Объединенная группировка войск России и Монголии отработает практические задачи по ведению совместных поисково-разведывательных действий, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе, сообщили в Минобороны РФ.

Восточный военный округ (ВВО) 17 сентября сообщил, что Россия направила на учения в Монголию двумя железнодорожными эшелонами более 600 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и техники.

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