Более 800 ивановских десантников приняли участие в учении, которое прошло сразу в трех регионах РФ

Было задействовано также около 400 единиц военной и специальной техники

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 800 военнослужащих и около 400 единиц военной и специальной техники были задействованы в тактическом учении парашютно-десантного батальона и подразделений обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сразу в трех регионах страны - Ивановской, Костромской и Ярославской областях - прошло тактическое учение парашютно-десантного батальона и подразделений боевого, тылового и технического обеспечения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

По данным департамента, в соответствии с замыслом учения, подразделениям соединения предстояло отработать ведение маневренной обороны и наступления, как днем, так и ночью. "В рамках проведения учения были отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом, в ходе которой подразделения совершили марш протяженностью более 500 километров, а также осуществили переброска личного состава самолетами военно-транспортной авиации", - отметили в Минобороны.

В целях усложнения выполнения поставленной задачи боевыми подразделениями, условный противник был разделен на небольшие группы и рассредоточен в радиусе 10 км.

"После проведения воздушной разведки, комплексами беспилотной авиации (БпЛА) "Орлан-10" и выявления наиболее важных объектов условного противника, был нанесен авиационный удар, после чего парашютно-десантные подразделения, при поддержке артиллерии и под прикрытием боевых машин десанта БМД-2 провели наступление на позиции условного противника, захватив выгодный рубеж", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в ходе учения были отработаны вопросы эвакуация раненых с поля боя и их доставки в полевой госпиталь соединения для оказания медицинской помощи. Эвакуация повреждённой техники и ее восстановление осуществлялась силами ремонтной роты соединения", - отметили в ведомстве.

По данным департамента, после выполнения ближайшей задачи, подразделения десантников совершили марш на штатной технике в новый район, расположенный в 50 километрах от площадки десантирования и заняли выгодные рубежи. Во время движения колонны были отработаны вводные по отражению нападения диверсионных разведывательных групп.