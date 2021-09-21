Войти
Интерфакс-АВН

Более 800 ивановских десантников приняли участие в учении, которое прошло сразу в трех регионах РФ

808
0
0
Церемония передачи 217-му гвардейскому парашютно-десантному Ивановскому ордена Кутузова полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспорте
Церемония передачи 217-му гвардейскому парашютно-десантному Ивановскому ордена Кутузова полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР МДМ. Иваново, 26.07.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Было задействовано также около 400 единиц военной и специальной техники

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 800 военнослужащих и около 400 единиц военной и специальной техники были задействованы в тактическом учении парашютно-десантного батальона и подразделений обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сразу в трех регионах страны - Ивановской, Костромской и Ярославской областях - прошло тактическое учение парашютно-десантного батальона и подразделений боевого, тылового и технического обеспечения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

По данным департамента, в соответствии с замыслом учения, подразделениям соединения предстояло отработать ведение маневренной обороны и наступления, как днем, так и ночью. "В рамках проведения учения были отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом, в ходе которой подразделения совершили марш протяженностью более 500 километров, а также осуществили переброска личного состава самолетами военно-транспортной авиации", - отметили в Минобороны.

В целях усложнения выполнения поставленной задачи боевыми подразделениями, условный противник был разделен на небольшие группы и рассредоточен в радиусе 10 км.

"После проведения воздушной разведки, комплексами беспилотной авиации (БпЛА) "Орлан-10" и выявления наиболее важных объектов условного противника, был нанесен авиационный удар, после чего парашютно-десантные подразделения, при поддержке артиллерии и под прикрытием боевых машин десанта БМД-2 провели наступление на позиции условного противника, захватив выгодный рубеж", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в ходе учения были отработаны вопросы эвакуация раненых с поля боя и их доставки в полевой госпиталь соединения для оказания медицинской помощи. Эвакуация повреждённой техники и ее восстановление осуществлялась силами ремонтной роты соединения", - отметили в ведомстве.

По данным департамента, после выполнения ближайшей задачи, подразделения десантников совершили марш на штатной технике в новый район, расположенный в 50 километрах от площадки десантирования и заняли выгодные рубежи. Во время движения колонны были отработаны вводные по отражению нападения диверсионных разведывательных групп.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Медицина
Похожие новости
28.08.2020
На Таймыре прошли крупные военные учения
30.07.2020
На подступах к «Кавказу»
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
30.05.2018
Снова Афганистан?
25.02.2016
Робот стреляет первым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:09
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 11:03
  • 1
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 10:27
  • 2
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок
  • 21.09 09:34
  • 1
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 21.09 09:13
  • 1
Технологии для истребителя шестого поколения проверят на лайнере
  • 21.09 08:59
  • 4
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 21.09 08:25
  • 3
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 22:38
  • 30
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов