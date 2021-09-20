BAE Systems построит «грузовой» квадрокоптер, способный переносить до 300 кг

Коптер T-650

В настоящее время БПЛА широко используются для доставки грузов с небольшим весом. Очевидно, что некоторые разработчики уже ищут возможности для создания беспилотников большой грузоподъемности.

Британская BAE Systems и Malloy Aeronautics ведут разработку беспилотника T-650 грузоподъемностью до 300 кг и дальностью полета до 30 км на одной зарядке. Без груза он сможет преодолевать до 80 км. T-650 рассчитан, как на автономный, так и на дистанционно управляемый полет с максимальной скоростью до 140 км/ч.

Коптер T-650

Информации о новом изделии пока очень мало, однако, как сообщают в ВАЕ, обтекаемый корпус квадрокоптера T-650 будет изготовлен из углеродного волокна, а большие несущие винты разместят на удаленном расстоянии от корпуса для удобства транспортировки грузов. По замыслу разработчиков, все это сделает его максимально энергоэффективным. Беспилотник-тяжеловоз будет задействован прежде всего для нужд вооруженных сил – доставки боеприпасов, эвакуации раненых, обнаружения подводных лодок, разведки, поиска морских мин и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.