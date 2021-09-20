Войти
Деловая газета "Взгляд"

В сознании Австралии Китай превратился в монстра

873
0
0
США и Австралия вспомнили о «морских демократиях» и их вековой «борьбе за свободу»
США и Австралия вспомнили о «морских демократиях» и их вековой «борьбе за свободу».
Источник изображения: MICK TSIKAS/EPA/ТАСС

«Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. Они эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Алексей Куприянов. Какие причины вынудили США, Великобританию и Австралию создать новый военный союз AUKUS?

В четверг США, Великобритания и Австралия внезапно объявили о создании нового оборонного альянса AUKUS. В ходе видеопрезентации лидеры трех стран Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон сообщили, что первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками.

При этом в регионе уже действует влиятельный оборонный блок QUAD, называемый «азиатским НАТО», в который входят США, Япония, Австралия и Индия.

О том, для чего создается AUKUS и какие изменения геополитической обстановки ждут теперь Тихоокеанский регион, газета ВЗГЛЯД поговорила со старшим научным сотрудником ИМЭМО РАН Алексеем Куприяновым.

ВЗГЛЯД: Алексей Владимирович, изменится ли теперь стратегический расклад сил в южной части Тихого океана?

Алексей Куприянов: Конечно. В значительной степени потому, что Австралия или, по крайней мере, нынешнее руководство в Канберре явно решило примкнуть к антикитайской оси государств. До этого оно пыталось вести самостоятельную игру, опираясь при этом на сотрудничество с Францией, с Индией. Тем самым Австралия пыталась как-то удержаться от сдвига в сторону американского периметра.

Создание AUKUS стало очень серьезным событием и для Индии, и для Франции. Разрыв «сделки века» на строительство атомных субмарин – это не только удар по французской судостроительной отрасли, но и удар по амбициям Парижа в этой части света, ведь французы рассматривали Канберру как одного из ключевых союзников. И это достаточно неприятный сигнал для Дели. Индийцы сближались с австрало-французской осью, чтобы уравновесить свои отношения с американцами в частности.

ВЗГЛЯД: Чем объяснить такое скандальное поведение Австралии? Страхом перед китайской экспансией? Подобно тому, как в годы Второй мировой она опасалась японского вторжения?

А. К.: Да, она давно опасалась китайской экспансии. Собственно, тут ничего нового нет. Канберра и вступила в QUAD именно по этой причине.

Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. И они очень эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу. Примерно такая же ситуация, к слову, и в Индии.

Каждый китайский шаг в зоне своего стратегического доминирования (а под этим Канберра подразумевает зону Южной Пацифики) воспринимается как признак экспансии.

Китайцы там действительно действуют, но их шаги – преимущественно экономические. Какого-либо серьезного военного присутствия у Пекина в этом регионе нет и не предвидится. В реальности там китайского влияния нет или оно достаточно слабое, однако в общественном сознании Австралии Китай постепенно превращается в монстра, который только и мечтает, как бы захватить острова Тонга, например. Или попросту всю Южную Пацифику сделать зоной своего влияния.

ВЗГЛЯД: В декларации о создании нового блока сказано о родстве «морских демократий». А может, на самом деле речь идет о консолидации англосаксонского мира? Может, позднее с этим блоком сблизятся Новая Зеландия и Канада?

А. К.: Шансы на это есть. Только это никаким боком не связано с родством «морских демократий» или англосаксов. Красивые фразы о демократиях призваны замаскировать реальные интересы. Никакое родство «морских демократий» не помешало Канберре в свое время выйти из первого QUAD'а. Она пошла на это, чтобы не злить Пекин.

Таких красивых фраз мы слышали уже довольно много, и еще услышим. Японский лидер Синдзо Абэ в свое время, в 2007 году, призвал создать на Тихом океане «ромб демократий». Основная идея была та же самая – сдерживать Китай.

С точки зрения современной западной политической школы, Китай – это держава континентальная, которая, однако, ускоренно создает собственный военный флот, чтобы бросить вызов англосаксонскому миру. Понятное дело, что в ответ идут в ход различные красивые метафоры о морских демократиях, которые веками боролись за свободу. Кстати, напомню, что нормальный морской флот у США появился только в конце XIX века.

ВЗГЛЯД: Могут ли теперь начаться трения в рамках НАТО? Евросоюз уже признался, что с ним англосаксы не посоветовались. Франция не скрывает, что обижена поведением Австралии. Ссоры не начнутся?

А. К.: Это далеко не первый случай подобного рода. Те же самые американцы Францию обижали как минимум дважды на моей памяти, не говоря уж про недавние скандалы с прослушкой.

Не так давно сорвался серьезный контракт по созданию морского евросамолета. Евросоюз собирался создать совместный противолодочный самолет на базе А320. Но американцы эту идею похоронили, подписав отдельный контракт с немцами на «Посейдоны». Потом готовилась продажа Польше вертолетов Caracal. Все было договорено, но вдруг американцы продавили свою линию – и поляки купили не европейские, а американские вертолеты. Так что это не первый щелчок по носу со стороны США. Но к расколу в рядах НАТО это не приведет. Просто добавит еще один камешек в копилку взаимных претензий между американцами и французами.


Тимофей Изаров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Китай
США
Франция
Япония
Похожие новости
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
26.05.2021
Обзор новой военной доктрины Великобритании
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 3
16.11.2015
По военным расходам в 2014 году Россия заняла 5 место в мире, уступив 4 позицию Великобритании
24.04.2013
Интриги малайзийского тендера
25.01.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси