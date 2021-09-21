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WarSpot

Прозрачный «Союз»

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Наглядная иллюстрация процесса вывода корабля с российскими космонавтами на орбиту

Семейство ракет-носителей «Союз», ведущее свою историю от межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, имеет уже более чем 70-летнюю историю, а первый пилотируемый полёт в космос на ней состоялся ещё в 1967 году. Тем не менее, альтернативы «Союзам» в российской космонавтике пока нет, и они по сей день выводят на орбиту большинство людей и грузов.

В данном ролике наглядно представлен процесс заправки и старта «Союза» с Байконура, полёта и вывода на околоземную орбиту космического корабля с экипажем, имеющего аналогичное название. Показан расход горючего (керосин, красный цвет), окислителя (жидкий кислород, голубой цвет), нужных для вспомогательных систем перекиси водорода и жидкого азота (фиолетовый и зеленый цвета), отстрел отработавших «боковушек» первой ступени, отстрел штанги систем аварийного спасения и головного обтекателя полезного груза, отделение второй ступени и фермы переходного отсека.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Байконур
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