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ТАСС

"Калашников" интегрирует тактический дробовик с "умными" часами Apple Watch

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Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В компании рассказали, что выводят на рынок новые образцы гражданского оружия, в том числе травматического

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" интегрирует новейшее тактическое помповое ружье собственной разработки с "умными" часами Apple Watch. Об этом в ходе конференции "Оружейная перспектива России" сообщила заместитель генерального директора ГК "Калашников" Ольга Бойцова.

"Точки роста для нас - это в том числе новые модели гладкоствольного оружия: помповое ружье тактического исполнения с возможностью интеграции Apple Watch, а также MP-155 Ultima", - проинформировала Бойцова.

По ее словам, "Калашников" выводит на рынок новые образцы гражданского оружия, в том числе травматического. "Выпускаем новые модели травматического оружия - в частности, на базе пистолета Лебедева компактного [ПЛК] мы запускаем травматический пистолет для гражданского рынка. Расширяем и линейку нарезных карабинов - в частности, представляем новое изделие, карабин АКВ-521, который представляет собой гибрид АК и AR-систем", - сказала Бойцова.

"Калашников" также развивает направление оружейного тюнинга. "Хорошо зарекомендовала себя линейка оружейного тюнинга, которую мы будем развивать", - подытожила она.

Новейшее тактическое ружье с возможностью интеграции Apple Watch впервые представлено на фестивале Arms&Hunting 2021, прошедшем в Подмосковье с 17 по 19 сентября.

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Страны
Россия
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