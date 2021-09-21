Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк

Служащие части займутся оборудованием мест базирования кораблей в труднодоступных районах

Минобороны сформировало морской инженерный полк на Тихом океане. Как сообщили источники "Известий" в военном ведомстве, новое подразделение уже получило все необходимое оборудование для обустройства причала в любой точке побережья. При необходимости эта часть создаст пункты временного базирования кораблей или обеспечит действия морской пехоты. Морские инженеры смогут быстро разворачивать целые военно-морские базы как на Дальнем Востоке, так и — при необходимости — вдали от родных берегов, отмечают эксперты.

Со времен СССР

В задачи отдельного морского инженерного полка, появившегося в составе Тихоокеанского флота (ТОФ), входит быстрое оборудование причалов и инфраструктуры для обслуживания кораблей, уточнили источники «Известий» в военном ведомстве. Морские военные инженеры смогут действовать в любой точке — например, при экспедиционных действиях или высадке десанта. В перспективе планируется сформировать еще несколько аналогичных частей, сообщили собеседники редакции.

В начале любых крупномасштабных боевых действий военно-морские базы подвергаются ударам противника в первую очередь — в такой ситуации важно быстро рассредоточить корабли, подлодки и суда в бухтах, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

- Морским инженерам предстоит оборудовать такие места всей необходимой для кораблей инфраструктурой, - объяснил он. – В первую очередь, возвести причалы. А кроме того, обеспечить корабли электричеством, паром и водой с берега, построить хранилища для боеприпасов, здания для отдыха личного состава. При необходимости надо проложить автодороги, по которым можно было бы подвезти к кораблям все необходимое: от боеприпасов до продуктов питания.

Новый инженерный полк, скорее всего, будет отвечать за создание такой инфраструктуры в Приморском крае, на Сахалине и на Курильских островах, предположил эксперт.

- Край там малолюдный — мест, где можно спрятать даже самые крупные корабли Тихоокеанского флота, хватает, - отметил он.

Такие инженерные соединения уже существовали в ВМФ во времена СССР, а несколько дальневосточных бухт были подготовлены для перебазирования сил флота в случае обострения международной обстановки, напомнил Дмитрий Болтенков.

От обороны до ЧС

Новый полк серьезно расширит возможности инженеров ТОФ. Сейчас в составе Тихоокеанского флота есть 186-й отдельный морской инженерный батальон. Он базируется в поселке Раздольное Приморского края. Его солдаты и офицеры обучены взаимодействовать с морской пехотой. Личный состав подразделения отвечает за разминирование или минирование участков побережья, зданий и технических сооружений при проведении десантов или оборонительных операций.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

В мирное время солдаты и офицеры батальона занимается энерго- и водоснабжением. Во время наводнений на реке Амур они обеспечивали местное население чистой питьевой водой. Батальон также принимал участие в военно-исторической экспедиции на остров Матуа Курильской гряды. За время экспедиции они исследовали более 100 фортификационных сооружений.

Военные инженеры батальона не раз участвовали в ликвидации последствий тайфунов на территории края, работали в Приморье, на Камчатке и в Хабаровском крае при обнаружении взрывоопасных предметов. Только в Приморском крае ежегодно находят несколько сотен снарядов, мин или бомб времен Великой Отечественной войны.

У дальних берегов

Морские инженеры нового полка будут незаменимы и при проведении миротворческих миссий вдали от российских берегов. Им предстоит оборудовать места стоянки кораблей – в первую очередь возвести причалы. Особое внимание в этом случае необходимо уделить наземной инфраструктуре. Например, вдали от мест постоянного базирования морякам важно обеспечить полноценных отдых на суше – оборудовать столовые, спортивные объекты и помещения для проведения досуга.

В ходе десантных операций морским инженерам также придется заниматься разминированием местности, зданий и сооружений. А при необходимости - установкой мин и возведением фортификационных сооружений на захваченных плацдармах.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Источник изображения: iz.ru

Работа морских инженеров должна обеспечить стремительное продвижение во время атаки или — если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию — устойчивость обороны сил десанта. Такая поддержка особенно важна для морской пехоты, с которой морские инженеры часто действуют в одних боевых порядках, рассказал Дмитрий Болтенков.

Известно, что для решения такого широкого круга задач на вооружении инженерных частей уже стоит самая разноплановая техника – мощные передвижные электростанции, мобильные фильтровальные станции, подъемные краны, противоминные тралы, экскаваторы, буровые установки и землеройные машины, а также буксирные катера и водолазное снаряжение.

Также тихоокеанцам передали новейший специальный автомобиль для группы разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363. У машины есть бронированный кузов-капсула, а внутри багажного отсека оборудованы контейнеры для перевозки средств подрыва, стеллажи для взрывоопасных предметов и многое другое.

Справка «Известий» В ВМФ СССР, а затем России морские инженеры тесно взаимодействовали с отрядами плавучих причалов. Личный состав таких формирований собирал причалы из отдельных понтонов, которые соединяются между собой и берегом специальными мостиками – по ним к кораблям можно доставить любые грузы. Также в понтонах проложены коммуникации, по которым на корабли и суда можно было подавать электричество, питьевую и хозяйственную воду и даже пар. Как правило, плавучие причалы использовались в отдаленных регионах страны - на Кольском полуострове или Камчатке. В случае начала боевых действий из них предполагалось создавать временные базы, где скрытно для противника должны были размещаться и вести боевые действия корабли, суда и подводные лодки. В мирное время причалы эффективно использовали для создания и снабжения различных объектов инфраструктуры в сложных условиях Заполярья. В 2009 году такие части ВМФ расформировали, но опыт не был забыт. Один отряд недавно был воссоздан на Северном флоте. На его вооружении стоят причалы проекта 16181, которые обеспечивают полноценное базирование кораблей и судов водоизмещением до 25 тыс. т. Для сравнения: надводное водоизмещение новейшей многоцелевой подводной лодки проекта 885 «Ясень» — 8600 т, стратегического ракетоносца проекта 955 «Борей» — около 15 тыс. т, а фрегата проекта 22350 — менее 5,5 тыс. т. Развернуть причал можно в любом месте, где есть достаточно пространства для базирования кораблей, необходимая глубина и удобный подход к берегу. Военные инженеры подведут к нему все необходимые коммуникации и наладят береговую инфраструктуру.

Богдан Степовой