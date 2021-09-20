Войти
ТАСС

Космический экипаж с актрисой Пересильд провел первую предполетную тренировку на Байконуре

803
0
-2
Байконур
Байконур.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В Роскосмосе сообщили, что оба экипажа примерили полетные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле "Союз МС-19"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи, участвующие в съемках фильма "Вызов", начали тренировки на Байконуре в космическом корабле "Союз МС-19", на котором им предстоит лететь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"19 сентября прошла первая тренировка основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" к предстоящему полету по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

По информации Роскосмоса, оба экипажа примерили полетные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле "Союз МС-19".

"Дальнейшие занятия участников экспедиции на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры", - отметили в госкорпорации.

Съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 5 октября в соответствии с программой полета Международной космической станции. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
23.09.2020
"Российские космические системы" поставили бортовую систему связи для космического корабля "Союз МС-17"
27.08.2019
Изменили с американцами: европейцы откажутся от "Союзов"
27.06.2019
Экипажи экспедиции МКС-60/61 приступили к комплексным экзаменационным тренировкам
12.12.2018
Космическая дыра. Кто просверлил "Союз"?
09.06.2018
"Союз МС-09" с тремя космонавтами на борту пристыковался к МКС
27.09.2013
Двигатели ОАО "Кузнецов" обеспечили успешный запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси