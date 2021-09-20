Индия приобретает из наличия во Франции 24 истребителя Mirage 2000

Как сообщили индийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Индии, 31 августа 2021 года военно-воздушные силы Индии подписали контракт на сумму 27 млн евро на приобретение 24 истребителей Dassault Mirage 2000, выведенных из состава ВВС Франции. Поставки самолетов будут начаты в Индию в контейнерах в боижайшее время.

Выведенные из состава ВВС Франции истребители Dassault Mirage 2000С на хранении базе хранения ЕАА611 на французской авиабазе Шатодён (ВА279), декабрь 2019 года (с) Peter Boschert / classicwarbirds.net

Самолеты предназначены в основном для поддержания парка истребителей Dassault Mirage 2000 ВВС Индии, и будут использоваться в качестве источников запасных частей. Правительственный источник сообщил, что ни один из этих самолетов не планируется ко вводу в строй в Индии, однако ряд обозревателей в индийской прессе полагают, что возможно часть машин будет использована как летные для поддержания численности парка этого типа в ВВС Индии. Сообщается, что из 24 закупаемых самолетов 13 находятся в комплектном состоянии, причем восемь из них - в летном состоянии. Остальные 11 машин уже частично разукомплектованы, в частности не имеют топливных баков и катапульных кресел.

Ранее Индия уже приобрела на запчасти во Франции несколько списанных истребителей Mirage 2000, поставленных в 2020 году. Также ранее сообщалось, что Индия рассматривает возможность покупки истребителей Mirage 2000, выводимых из состава ВВС Катара и планируемых к списанию из состава ВВС Тайваня.

В свое время ВВС Индии приобрели во Франции в общей сложности 59 истребителей Dassault Mirage 2000 (получивших индийское наименование Vajra), в том числе 46 одноместных Mirage 2000H и 13 двухместных Mirage 2000ТН. По первому контракту 1982 года были заказаны 36 одноместных истребителей Mirage 2000H и четыре "спарки" Mirage 2000ТН, поставки которых были начаты в 1985 году. В 1986 году были закуплены еще шесть Mirage 2000H и три Mirage 2000ТН, а спустя 14 лет, в 2000 году последовал еще один заказ на четыре Mirage 2000H и шесть Mirage 2000ТН.

В июле 2011 года Индия подписала контракт стоимостью 1,47 млрд евро с французскими компаниями Thales и Dassault Aviation на модернизацию 51 наличного истребителя Mirage 2000H/ТН индийских ВВС до варианта, иногда обозначаемого Migrage 2000I/TI. По условиям контракта, два самолета (по одному Mirage 2000ТH и Mirage 2000H) прошли модернизацию на предприятии Thales в Истре, еще два самолета были модернизированы совместно французской стороной и индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL), а остальные 47 модернизируются силами HAL в Бангалоре в Индии, с использованием модернизационным комплектов, поставляемых из Франции. Для этого HAL заключила отдельное соглашение стоимостью 900 млн долл с Dassault Aviation.

По плану, работы по модернизации на HAL должны быть завершены к 2020 году, однако превратились в долгострой

и продолжаются по настоящее время. Сейчас в составе ВВС Индии остается 49 самолетов Mirage 2000, часть из которых до сих пор не модернизирована. Работы по модернизации на HAL с самого начала критиковались как выходящие за пределы сметы и сроков, и в результате, в частности, HAL просрочила гарантийные сроки на значительную часть поставленного для модернизации из Франции оборудования.

Сообщается, что индийский пак истребителей Mirage 2000 и в модернизированном, и в немодернизированном исполнении сталкивается с хронической нехваткой запасных частей, при этом список остро недостающих запчастей составляет 300 позиций. С учетом намерения ВВС Индии эксплуатировать самолеты Mirage 2000 "еще 20 лет", проблема сбора запчастей и комплектующих для истребителя, прекращенного Dassault Aviation серийным производством еще в 2006 году, будет и дальше представлять для Индии серьезную проблему.