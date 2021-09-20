Новая партия ТОС-1А передана Омсктрансмашем Российской армии

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А были переданы Министерству обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа.

Эти уникальные боевые машины, изготовленные Омским заводом транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) являются непревзойденной при выполнении различных боевых задач.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в настоящее время продолжается работы по модернизации тяжелых огнеметных систем.

Например, в 2020 году был внесен ряд конструктивных изменений. Новая партия также имеет усовершенствованную встроенную динамическую защиту, систему навигации GPS Глонасс для определения местоположения машины, положения над уровнем моря, точных координат и времени. Кроме того, техника оснащена гусеницами новой модификации - с прямым грунтозацепом.

К концу года Омсктрансмаш в рамках ГОЗ планирует отгрузить партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А новой модификации.