Войти
Российская газета

Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27

789
0
+2
Источник изображения: rg.ru

В День военно-воздушных сил США американские пилоты получили от собственного командования поздравление с изображением российских истребителей Су-27.

На своем официальном аккаунте в Twitter Южное командование министерства обороны США разместило пост, котором три самолета с российскими силуэтами взлетали над надписью "С днем рождения, ВВС США!"

Пользователи интернета с большой иронией отнеслись ошибке военных дизайнеров, и в комментариях оставили поздравительные открытки с 23 февраля - Днем советской армии и ВМФ.

"Невозможно не присоединиться к поздравлениям и я надеюсь, что в следующий раз картинку запилят в триколоре", - написал Fighterbomber.

Отметим в апреле сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила с 73-й годовщиной со дня образования Резервное командование ВВС США изображением российского самолета Су-34.

А в сентябре 2020 года предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал фотографию с изображением российских самолетов МиГ-29 и автомата Калашникова. В октябре 2019 года конгрессмен Брайан Маст поздравил ВМС США изображением ракетного крейсера ВМФ России "Петр Великий".


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
МиГ-29
Пётр Великий
Су-27
Су-34
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
16.04.2021
Американский сенатор поздравила ВВС США снимком российских Су-34
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
13.07.2010
К оружию! Первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин раскрыл планы переоснащения армии – полный текст интервью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси