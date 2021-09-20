Российские военные вернулись из Киргизии после учений ОДКБ

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Подразделения горной мотострелковой бригады вернулись в Туву из Киргизии после маневров Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2021".

В Киргизию на учения, которые прошли на фоне сложной обстановки в Афганистане, Россия перебросила более 300 военнослужащих и около 60 единиц техники бригады из Тувы. В состав российского контингента на учении также вошли военнослужащие, штурмовые самолеты и вертолеты с авиабазы РФ "Кант" (Киргизия).

"Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тува, совершили марш комбинированным способом с полигона "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Киргизской Республики и прибыли в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные вернулись из Киргизии в Туву по железной дороге, следует из фотографий, которые опубликованы в воскресенье на сайте Минобороны РФ.

"Военнослужащие ЦВО совершили комбинированный марш со станции погрузки в Киргизии на станцию разгрузки в Абакане, затем в составе военной колонны в сопровождении сотрудников военной автоинспекции Центрального военного округа - в пункт постоянной дислокации в Республике Тува. Всего военнослужащие преодолели более 3 тыс. километров", - говорится в сообщении.

16 сентября в Душанбе состоялось заседание совета коллективной безопасности ОДКБ, на котором, в частности, обсуждались угрозы с территории Афганистана после прихода к власти в этой стране движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). По итогам заседания утвержден план оснащения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, сказал 16 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

На фоне обстановки в Афганистане ОДКБ проведет этой осенью маневры в Центральной Азии с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

7-9 сентября в Киргизии состоялись учения ОДКБ "Рубеж-2021". В октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021", сообщал Зайнетдинов.