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Интерфакс-АВН

Глава "Рособоронэкспорта" поздравил предприятия ОПК с Днем оружейника

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев поздравил сотрудников предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) с профессиональным праздником - Днем оружейника.

"Время стократ подтверждало уникальность российского оружия, благодаря которому не раз были спасены жизни отдельных людей и даже целые государства", - говорится в поздравлении Михеева.

"За уверенной надёжностью и непревзойденными характеристиками российского оружия - колоссальные усилия огромного количества рабочих-тружеников, инженеров конструкторских бюро и предприятий промышленности, десятков отечественных оружейных династий и школ", - цитирует Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта" в воскресенье.

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") - единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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