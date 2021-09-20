Глава "Рособоронэкспорта" поздравил предприятия ОПК с Днем оружейника

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев поздравил сотрудников предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) с профессиональным праздником - Днем оружейника.

"Время стократ подтверждало уникальность российского оружия, благодаря которому не раз были спасены жизни отдельных людей и даже целые государства", - говорится в поздравлении Михеева.

"За уверенной надёжностью и непревзойденными характеристиками российского оружия - колоссальные усилия огромного количества рабочих-тружеников, инженеров конструкторских бюро и предприятий промышленности, десятков отечественных оружейных династий и школ", - цитирует Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта" в воскресенье.

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") - единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.