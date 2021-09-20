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Интерфакс-АВН

Национальный космический центр в Москве защитят от утечек данных

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Национальный космический центр (НКЦ), который строят на западе Москвы, будет защищен с точки зрения информационной безопасности, сообщил исполняющий обязанности директора научно-технического центра (НТЦ) "Заря" (структура "Роскосмоса") Андрей Ребрина.

"Мы уже имеем четкое представление о предстоящей работе в новой штаб-квартире "Роскосмоса", которая сейчас быстрыми темпами строится в районе Филёвской поймы", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".

"Более 30 предприятий отрасли будут размещены на одной площадке в комплексе зданий Национального космического центра, и НТЦ "Заря" определен как единый оператор обеспечения вопросов информационной безопасности и защиты информации. Мы уже готовим необходимый штат высококвалифицированных специалистов, изучаем те средства защиты, которые будут использоваться на новой площадке, чтобы в момент заезда первых "жильцов" быть готовыми обеспечить необходимый уровень защищенности информационной инфраструктуры всего комплекса", - сказал Ребрина.

НТЦ "Заря" в "Роскосмосе" отвечает за спецсвязь и техническую защиту информации, является головной организацией "Роскосмоса" по противодействию иностранным техническим разведкам.

По словам Ребрины, у "Зари" есть все лицензии ФСТЭК, ФСБ и СВР России для работы в области защиты государственной тайны, информации и информационной безопасности по всем основным направлениям.

"В последние несколько лет НТЦ "Заря" активно наращивает свою материально-техническую базу. Нами создана и оборудована лаборатория специального рентгеновского контроля, предназначенная для проверки технических средств, в том числе различных подарков, предметов интерьера на наличие внедренных средств технической разведки", - сообщил он.

Как сообщалось, высота будущей 47-этажной башни НКЦ в Москве с учетом шпиля превысит 288 м.

НКЦ ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" там расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности.

Достроить НКЦ планируется уже в 2022 году, заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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