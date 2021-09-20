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Интерфакс-АВН

Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов ОПК

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России, сообщает в воскресенье сайт Кремля.

"Мы по праву гордимся выдающимися отечественными учёными, конструкторами, инженерами, организаторами производства. Их трудом и талантом разрабатывались уникальные образцы вооружения и военной техники, создавалась славная история оружейного дела в нашей стране", - говорится в поздравлении.

"Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей. Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьёзным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений", - отмечает Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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