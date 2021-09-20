Мишустин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

Премьер-министр отметил, что благодаря труду российских оружейников создаются не имеющие аналогов разработки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Поздравление опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Благодаря вашему профессионализму, энергии и самоотверженному труду создаются инновационные разработки, которые не имеют аналогов в мире. Внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехнических комплексов, новейших систем связи и управления позволяет производить высокоточное оружие и технику, способствует развитию вооруженных сил", - подчеркнул он.

Глава кабинета министров отметил, что предприятия ОПК сегодня не только обеспечивают отечественные армию и флот вооружением, но и выпускают продукцию гражданского назначения, а также активно развивают международное военно-техническое сотрудничество. "Делают все, чтобы Россия занимала лидирующие позиции на мировом оружейном рынке", - подытожил премьер.

День оружейника отмечается 19 сентября в соответствии с указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Дата празднования приурочена ко Дню памяти архангела Михаила, который с XIX века почитается как покровитель оружейников в Ижевске - одной из оружейных столиц России.