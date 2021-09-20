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ТАСС

Путин: нынешнее поколение работников российского ОПК достойно продолжает традиции отрасли

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Глава государства подчеркнул, что во многом благодаря профессионализму и ответственному отношению к делу молодого поколения работников ОПК России обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из лидеров на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России с Днем оружейника. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся выдающимися отечественными учеными, конструкторами, инженерами, организаторами производства. Их трудом и талантом разрабатывались уникальные образцы вооружения и военной техники, создавалась славная история оружейного дела в нашей стране. Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что во многом благодаря профессионализму и ответственному отношению к делу молодого поколения работников ОПК России обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из лидеров на мировом рынке вооружений.

Путин выразил уверенность в том, что работники комплекса и впредь будут реализовывать новые прорывные проекты и смелые инженерно-технические и технологические решения.

19 сентября в России ежегодно отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Дата была установлена указом Дмитрия Медведева, который в тот момент занимал должность президента РФ, от 3 декабря 2011 года.

Впервые День оружейника широко отмечался в Туле в 2012 году, где в рамках праздничных мероприятий была заложена Аллея славы знаменитых оружейников близ Тульского государственного музея оружия. Тогда же Михаилу Калашникову в Ижевске, где конструктор жил и работал, был вручен памятный знак Союза оружейников России "День оружейника" под номером 1. Годом позже в Ижевске состоялись официальная презентация концерна "Калашников", торжественный митинг и вечер в Государственном русском драматическом театре.

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
ОПК АО
Персоны
Калашников Михаил
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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