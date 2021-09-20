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Военно-промышленный курьер

Германия не хочет продавать оружие Турции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Хотя Германия официального не вводила эмбарго на поставки оружия Турции, существует «неформальный» запрет, заявил турецкий министр обороны Хулси Акар в интервью обозревателю проправительственной газеты Hürriyet Седату Эргину.

Эргин написал в своей колонке, что на прошлой неделе он провёл встречу с Акаром, в ходе которой министр затронул проблемы, связанные с приобретением Турцией оружия у Германии.

В статье отмечается, что на вопрос о том есть ли какие-либо изменения с немецкой стороны в отношении запроса Турции на поставку продукции военного назначения, Акар ответил, что в этом направлении пока нет никакого прогресса.

«Когда в начале лета министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приехала в Турцию, мы продолжили обсуждение по тем же вопросам. К сожалению, в отношении Турции действует эмбарго, о котором не говорится официально», — сказал министр, добавив, что позиция Германии «вредит» не только Турции, но и альянсу НАТО.

«Иногда возникают проблемы с разрешениями на экспорт продукции военного назначения, которую Турция хочет покупать.

Это связано с некоторыми негативными настроениями во внутренней политике Германии. Здесь речь идёт о сотнях товаров военного назначения, включая двигатели для танков и гаубичных батарей», — указывал обозреватель в своей колонке в феврале.

По словам обозревателя, в рамках неформального эмбарго делается различие между техникой, используемой для военно-морских и сухопутных войск.

«Германия также не скрывает, что такое различие имеет место», — сказал он, цитируя высказывания министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, прозвучавшие в прошлом году.

Напомним, что в июле 2020 года Маас сообщил немецкой газете General-Anzeiger, что Германия не одобряет продажу оружия Турции, за исключением транспортных средств и оборудования, используемых военно-морскими силами.

«То, что Турция сделала в сирийской войне, для нас неприемлемо», — цитирует политика портал Dialog.tj.

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Страны
Германия
Сирия
Турция
Проекты
2020-й год
NATO
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