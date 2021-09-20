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Интерфакс-АВН

Войска Казахстана переброшены на запад и юг страны в рамках проверки боеготовности

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Военнослужащий ВС Казахстана
Военнослужащий вооруженных сил Казахстана.
Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Нур-Султан. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В рамках внезапной проверки боеготовности, проводимой с начала сентября 2021 года, осуществлена переброска войск в западный и южный регионы Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В маневрах задействованы межведомственные, межвидовые группировки войск общей численностью до девяти тысяч человек, около трех тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны Казахстана в воскресенье.

Переброска войск проведена различными способами: своим ходом на боевой технике, железнодорожным и воздушным транспортом, в том числе с использованием возможностей гражданской авиации.

По данным ведомства, передовые подразделения были переброшены самолетами военно-транспортной и гражданской авиации. Железнодорожным транспортом осуществлена перевозка частей и подразделений Сухопутных войск с боевой техникой на незнакомые для них полигоны. В рамках выполнения учебно-боевых задач подразделения заняли назначенные районы и провели их инженерное оборудование.

Группировка армейской и фронтовой авиации перебазирована на оперативные аэродромы и аэродромный участок автомобильной дороги Актау - Жанаозен.

Корабли Военно-морских сил осуществляют охрану и оборону пунктов базирования в акватории Каспийского моря.

"В дальнейшем соединения и части продолжат выполнение учебно-боевых задач, связанных с практическим применением сил и средств. Полноту и качество действий войск оценит Генеральный штаб Вооруженных Сил", - отмечается в публикации.

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Казахстан
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