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WarSpot

Немцы вооружились новой версией танка «Леопард»

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Немецкие танкисты получили танки Leopard 2 новейшей модификации A7V. Вчера, 18 сентября, пресс-служба бундесвера сообщила о том, что 393-й танковый батальон «Тюрингский лев» стал первым подразделением, вооружившимся танками Leopard 2 A7V.

393-й танковый батальон входит в состав 37-й танковой гренадерской бригады Freistaat Sachsen. Начиная со следующего года, батальон численностью порядка 500 человек войдёт в состав оперативных сил НАТО очень высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF).

Танк Leopard 2 A7V

Источник изображения: bundeswehr-journal.de

В 2017 году компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall получили контракт на модернизацию 104 танков Leopard 2A6 и Leopard 2A6M2 до версии Leopard 2 A7V. Уже на следующий год первые образцы обновлённых боевых машин участвовали в военных учениях, но их принятие на вооружение не проводилось до прохождения всех этапов испытаний.

Известно, что бундесвер имеет на вооружении свыше 300 танков Leopard 2 трёх модификаций — 2А6, 2А6М и 2А7. Leopard 2 серийно производится с 1979 года, за это время выпущено более 3000 танков в разных модификациях, которые существенно отличаются друг от друга. Leopard 2 A7V отличается от предшественников улучшенной защитой, более комфортными условиями для экипажа, а также продвинутой электроникой.

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Германия
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