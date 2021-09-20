Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю

В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
"Вдохновение", ставшая первой космической миссией с непрофессиональным экипажем, успешно завершилась - корабль Crew Dragon приводнился у побережья Флориды. Почти трое суток миллиардер Джаред Айзекман и еще трое астронавтов провели на орбите. В РАН критически заметили, что каждый должен заниматься своим делом, а непрофессиональные космонавты не смогут адекватно реагировать на внештатные ситуации.
В Российской академии наук не считают достижением коммерческий полет корабля SpaceX Илона Маска с непрофессиональным экипажем. В разговоре с "Газетой.Ru" космонавт-исследователь, ведущий научный сотрудник ИМБП РАН Елена Доброквашина вспомнила цитату из басни Крылова "Щука и кот".
Она также отметила, что миссия не демонстрирует космонавтике ничего нового.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией "Вдохновение", которая впервые в истории космонавтики состояла только из непрофессиональных астронавтов, совершил успешную посадку на воду Атлантического океана. Об этом сообщила пресс-служба SpaceX.
Our crew is in great spirits and will surely spend the next few days sharing their newest space stories with friends and family.
Welcome home! pic.twitter.com/DTyfaul0g5
- Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021
С возвращением на планету астронавтов поздравил и основатель SpaceX Илон Маск.
Crew Dragon начал возвращение на Землю после трехдневного полета примерно в 1.24 мск. Сначала были запущены двигатели, чтобы осуществить 15-минутный спуск с орбиты, затем космический корабль вошел в атмосферу. Его носовые иллюминаторы закрылись, капсула с людьми опустилась на высоту 80 км над поверхностью. Около 2.07 у Crew Dragon раскрылись парашюты, на которых он опустился в Атлантический океан недалеко от побережья Флориды.
Сначала к приводнившейся капсуле прибыли команды спасателей на кораблях, затем в район приземления прибыл вертолет, который доставил экипаж на побережье. Первой из Crew Dragon вышла 29-летняя Хейли Арсено, второй корабль покинула 51-летняя Сиан Проктор, которая была пилотом миссии, затем вышел 42-летний инженер Крис Семброски. Последним из капсулы выбрался командир экипажа 38-летний миллиардер, основатель компании Shift4 Payments Айзекман. Всех их доставили в космический центр NASA им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал.
Миссия "Вдохновение" отправилась на орбиту 16 сентября. Айзекман оплатил полет всем остальным членам экипажа, превратив его в благотворительную акцию и объявив сбор средств для американской детской больницы "Сент Джуд", которая занимается онкобольными. Летавшая с бизнесменом в космос и выполнявшая функции медика Арсено - бывшая пациентка этой клиники, которая смогла излечиться от тяжелой формы рака, у нее металлический протез бедренной кости.
Экипаж поднялся на высоту в 585 км, что выше стандартной орбиты МКС. Корабль совершал один виток вокруг планеты за 90 минут. После запуска "Вдохновения" был побит рекорд по числу одновременно находящихся на околоземной орбите людей - вместе с гражданскими астронавтами их было 14 человек. Маск после запуска Crew Dragon говорил, что связывался с кораблем, его экипаж чувствовал себя хорошо.
Happy. Healthy. Home.
Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4's mission doesn't end here - help us reach our million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ
- Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021
Астронавты провели на орбите несколько исследований, в том числе посвященных пребыванию живых организмов в космосе. Кроме того, на YouTube-канале "Вдохновения" публиковались видео, на которых Семброски играет на укулеле, а Проктор рисует в условиях невесомости. Маск рассказывал, что из еды и напитков непрофессиональным астронавтам доступны паста болоньезе, свежие овощи, мясные чипсы, различные виды и формы пиццы, жареные бобы эдамамэ, салями, бекон, оливки, мятно-шоколадные конфеты, шоколадные и фруктовые драже, сухари, имбирные жевательные пастилки, печенье с арахисовой пастой, рисовые крекеры, чай и кофе. Отмечалось, что все блюда и продукты приходилось есть охлажденными. Основатель SpaceX пообещал, что в следующий раз у Crew Dragon будет возможность подогрева еды и бесплатный Wi-Fi.
Полет, кроме количества людей на орбите, поставил еще несколько новых рекордов:
- Самый дальний полет человека в космос со времен миссий по ремонту телескопа "Хаббл";
- Первый свободный полет (не к МКС) космического корабля Dragon в рамках пилотируемой космической миссии;
- Самый молодой американец в космосе;
- Первый человек с протезом в космосе;
- Первая темнокожая женщина-пилот космического корабля;
- Первое приводнение экипажа Crew Dragon в Атлантическом океане;
- Первый запуск людей с помощью ракеты-носителя Falcon 9, уже трижды летавшей в космос.
Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw
- SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Комментируя возвращение "Вдохновения" на Землю, директор по управлению полетами Crew Dragon компании SpaceX Бенджамин Рид заявил, что они готовы поставить "на поток" космический туризм. В частности сейчас SpaceX может запускать в год до шести миссий, подобных "Вдохновению". Для этого нужно лишь подготовить ракеты-носители, а гражданским экипажам пройти соответствующую подготовку. Рид отметил, что список претендентов на полеты становится "все более обширным", что укладывается в окончательную цель компании - отправить в космос миллионы людей и сделать такие полеты доступными - на уровне авиасообщения.
Михаил Котляр