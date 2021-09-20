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Известия.ru

Предприятие «Роскосмоса» разработало новое оружие для силовиков

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Источник изображения: Фото: Рособоронэкспорт/www.roe.ru

Предприятие «Роскосмоса» «Златоустовский машиностроительный завод» («Златмаш», предприятие «Роскосмоса») разработало новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа, испытания начнутся в 2022 году. Об этом сообщил в воскресенье, 19 сентября, начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Асташин в День оружейника.

«АО «Златмаш» в инициативном порядке сконструировал пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» ПП-2011.000. Он разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 «Кедр», стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах», — цитирует Асташина «РИА Новости».

Новое оружие предназначено для ведения ближнего боя в условиях городской среды подразделениями правоохранительных органов и сил специального назначения, пояснил представитель завода.

В августе этого года пистолет-пулемет успешно прошел апробацию под контролем ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России. Задействованные в апробации подразделения пожелали оснастить оружие планками пикатинни, что позволило бы устанавливать на него различное навесное оборудование (фонарь, лазерный целеуказатель и т.д.). Такие изменения в конструкцию этого пистолета-пулемета уже внесены, уточнил Асташин.

Он добавил, что государственные испытания «КЕДР-PARA» запланированы на начало 2022 года, после их окончания будет принято решение о постановке его на вооружение.

Асташин также рассказал, что при своих сравнительно небольших размерах и весе пистолет-пулемет имеет большую огневую мощь. Его скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули — 430 м/c, дульная энергия достигает 638 Дж, а ресурс составляет 10 000 выстрелов. Прицельная дальность оружия составляет до 100 м. Кучность стрельбы на этой дистанции на уровне 150 мм.

Представитель «Златмаша» подчеркнул, что эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами.

В России 19 сентября празднуется День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности (ОПК), создателей отечественного оружия, а также занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия специалистов.

В декабре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о стрелковом оружии, которое производит предприятие госкорпорации «Златмаш».

Он представил служебный травматический пистолет «Капрал», предназначенный для охранных структур. Пистолет отличается кучностью стрельбы (не более 100 мм) и ее дальностью — 15 м. Благодаря компактности это оружие можно носить скрытно под одеждой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-91
Компании
Златмаш
ОПК АО
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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