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РИА Новости

Предприятие "Златмаш" разработало новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" для спецназа

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Тактико-специальные учения СОБР "Вектор" управления Росгвардии
Тактико-специальные учения СОБР "Вектор" управления Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

МОСКВА/ЗЛАТОУСТ, 19 сен – РИА Новости. Новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа, разработан в инициативном порядке "Златоустовским машиностроительным заводом" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), госиспытания оружия начнутся в 2022 году, сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.

""КЕДР-PARA" ПП-2011.000 <...> разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 "Кедр", стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах", - пояснил он.

Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов.

Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции - 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", - отметил представитель "Златмаша".

В августе 2021 года "КЕДР-PARA" успешно прошел апробацию под контролем ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России. Подразделения, которые опробовали новый пистолет-пулемет, предложили оснастить его планками пикатинни, чтобы на него можно было устанавливать различное навесное оборудование (фонарь, лазерный целеуказатель и т.д.). Такие изменения в конструкцию этого пистолета-пулемета уже внесены, уточнил Асташин.

Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.

Это не первая разработка предприятия "Златмаш", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-91
Компании
Златмаш
Роскосмос
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