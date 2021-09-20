Космический корабль SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем завершил трехдневный полет, приводнившись в Атлантическо океане у берегов Флориды. Прямая трасляция события велась на странице миссии Inspiration4 в Twitter.

SpaceX поздравила астронавтов, опубликовав пост с подписью «С возвращением на Землю». Его ретвитнул аккаунт миссии, подписав «Добро пожаловать домой».

16 сентября Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Трансляция велась на сайте компании. Ракета-носитель стартовала в 20:02 по местному времени (03:02 16 сентября мск) в рамках миссии Inspiration4.

Запуск позволил побить рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей, продержавшийся более четверти века. В марте 1995 года на низкой околоземной орбите находились 13 человек, с полетом Inspiration4 эта цифра выросла до 14.

Марина Совина