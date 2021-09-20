Подготовка молодых палубных летчиков Морской авиации ВМФ России

Оригинал взят у коллеги samoletchik в Подготовка молодых палубных летчиков.

В этом году на аэродроме в Новофедоровке [Саки в Крыму] проходят подготовку 7 молодых летчиков и один инструктор 279 КИАП [279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации Северного флота]! Такого и не припомнить. Обычно 2-3, а тут сразу 7!

Программа на Су-33, но контрольные полеты на УТГшке [Су-25УТГ]

[Су-33 с бортовым номером] 60. На нем некоторые летчики сделали первые зацепы!

Теперь этот борт именной

Есть еще борт Тимур Апакидзе.

Ну и просто баловство