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bmpd.livejournal.com

Подготовка молодых палубных летчиков Морской авиации ВМФ России

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Оригинал взят у коллеги samoletchik в Подготовка молодых палубных летчиков.

В этом году на аэродроме в Новофедоровке [Саки в Крыму] проходят подготовку 7 молодых летчиков и один инструктор 279 КИАП [279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации Северного флота]! Такого и не припомнить. Обычно 2-3, а тут сразу 7!

Программа на Су-33, но контрольные полеты на УТГшке [Су-25УТГ]

[Су-33 с бортовым номером] 60. На нем некоторые летчики сделали первые зацепы!

Теперь этот борт именной

Есть еще борт Тимур Апакидзе.

Ну и просто баловство

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Су-33
Проекты
СФ
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