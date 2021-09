SpaceX рассказала о досуге экипажа Inspiration4

Компания SpaceX сентября рассказала о том, как космические туристы проводили время в рамках завершающейся миссии Inspiration4 на борту Crew Dragon.

Так, члены экипажа записывали интервью с несколькими пациентами Детской исследовательской больницы Св. Иуды, общались с актером Томом Крузом, главой SpaceX Илоном Маском, а также членами семьи и близкими друзьями команды. Также экипаж питался свежеприготовленной пищей, включая холодную пиццу.

«Не могу поверить, что мы едим холодную пиццу в космосе. Это потрясающе!» — поделился впечатлениями один из членов команды, его комментарий опубликован в Twitter-аккаунте космической миссии.

Here’s a quick checklist of what the #Inspiration4 crew is enjoying in space: pic.twitter.com/0doQGh7iS1

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021