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Известия.ru

SpaceX рассказала о досуге экипажа Inspiration4

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Источник изображения: Фото: REUTERS/SpaceX

Компания SpaceX сентября рассказала о том, как космические туристы проводили время в рамках завершающейся миссии Inspiration4 на борту Crew Dragon.

Так, члены экипажа записывали интервью с несколькими пациентами Детской исследовательской больницы Св. Иуды, общались с актером Томом Крузом, главой SpaceX Илоном Маском, а также членами семьи и близкими друзьями команды. Также экипаж питался свежеприготовленной пищей, включая холодную пиццу.

«Не могу поверить, что мы едим холодную пиццу в космосе. Это потрясающе!» — поделился впечатлениями один из членов команды, его комментарий опубликован в Twitter-аккаунте космической миссии.


Также в рацион группы вошли кофе, чай, снеки, бутерброды, овощное ассорти, фрикадельки из баранины, паста и другие блюда.

16 сентября Илон Маск связался с экипажем космической миссии Inspiration4, которая отправилась на орбиту на корабле Crew Dragon. Он объявил, что полет проходит в штатном режиме.

В тот же день Crew Dragon вышел на рекордную орбиту — 585 км. На нем находится первый полностью гражданский экипаж астронавтов. Запуск корабля прошел во Флориде, с мыса Канаверал. Crew Dragon должен совершить посадку в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды 19 сентября в 2:06 по Москве.


В составе команды — 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски и геофизик и пилот Сиан Проктор. Также космическим туристом стала 29-летняя Хейли Арсено, в детстве она перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза. Арсено стала самой молодой американкой, побывавшей космосе.

Как пояснили в SpaceX, отправленная в космос команда будет проводить научные исследования, «направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов».

25 июня компания британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic получила одобрение федерального авиационного управления США (FAA) на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико. Предприятие уже начало продажу билетов на свой космоплан SpaceShipTwo. Цена одного места стартует с $450 тыс.

20 июля создатель Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный космический полет на корабле New Shepard, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Он продлился около 11 минут, управление кораблем проходило в автоматическом режиме. Пассажирами корабля помимо Безоса стали его младший брат Марк, 82-летняя профессиональная летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.

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Страны
Великобритания
Мексика
Нидерланды
Россия
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Blue Origin
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Virgin Galactic
Персоны
Илон Маск
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