Войти
ИноСМИ

Россия и Китай: враги США объединяются? (The National Interest, США)

900
0
0
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

TNI заподозрил Россию и Китай в стремлении создать военный союз. На «особые» отношения Москвы и Пекина указывают последние военные маневры, в которых они приняли участие. Спорные вопросы никто не отменял, пишет автор, но пока что общие интересы их перевешивают. Западу стоит пристально наблюдать за развитием событий, предупреждает автор.

Российско-китайские связи заметно окрепли. Они будут и дальше укрепляться, пока общие интересы перевешивают спорные вопросы.

Месяц с лишним назад Россия и Китай завершили пятидневные двусторонние военные учения "Запад/Взаимодействие-2021", которые проходили в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР. К участию в маневрах было привлечено примерно 10 000 военнослужащих, а также оборонительные системы, артиллерия, бронемашины и боевые самолеты. В ходе маневров состоялось дебютное выступление китайского истребителя пятого поколения J-20. Заявленной темой учений стала совместная защита мира и безопасности в Центральной Азии. Это была весьма прозорливая тема с учетом того, что всего несколько дней спустя полностью рухнуло афганское правительство.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" не следует путать с учениями "Запад/Взаимодействие 2021". Они проводились совместно Россией и Белоруссией и завершились 16 сентября. На 14 полигонах в западной части России и в Белоруссии в них принимали участие от 12 700 до 200 000 человек (первая цифра - это явное преуменьшение, а вторая - явное преувеличение). Россия с советских времен раз в четыре года проводит региональные учения "Запад", "Восток", "Центр" и "Кавказ". Но масштабы этих маневров с годами меняются, а из-за словесной дымовой завесы точное количество их участников определить трудно.

Китай с 2018 года ежегодно участвует в крупных региональных учениях России, начав с "Востока-2018". Китай и Монголия были первыми государствами не из состава бывшего Советского Союза, принявшими участие в одном из крупнейших региональных учений России, однако на маневры "Запад-2021" они прибыли только в качестве наблюдателей. Россия и Китай назвали "Запад/Взаимодействие 2021" прологом учений "Запад-2021", которые начались на месяц позднее. На церемонии закрытия российско-китайских учений российский министр обороны Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe) дали высокую оценку двусторонним военным связям. Министр обороны КНР заявил: "Это наглядно свидетельствует о близких отношениях между Китаем и Россией, о нерушимых связях между китайскими и российскими военнослужащими, о прочной и крепкой дружбе между нами лично".

Но действия России и Китая еще нагляднее говорят об укреплении военных связей. Во время учений "Запад/Взаимодействие 2021" многое в этих отношениях было впервые. Российские военные впервые отправились в Китай на совместные стратегические учения; Россия и Китай впервые проводили учения под общим командованием; российские войска впервые использовали технику НОАК, в том числе боевые машины десанта и боевые машины пехоты. Это довольно незначительные шаги, но они повышают оперативную совместимость армий двух стран.

Китай не участвовал в маневрах "Запад-2021". Однако это ни в коей мере не отменяет тенденцию к сближению России и Китая. Напротив, это свидетельствует о российском и китайском прагматизме, который лежит в основе их двусторонних отношений.

Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа при Институте Хадсона Ричард Вайц (Richard Weitz) в своей июльской статье на тему российско-китайских учений для Центра стратегических и международных исследований усомнился, что НОАК будет играть заметную роль в маневрах "Запад-2021". Он написал, что участие китайской армии "может вызвать тревогу в Организации Североатлантического договора (НАТО), а также лишит Россию возможности убедительно показать, что эти учения являются подготовкой к нападению на Украину". Похоже, Кремль решил отдать предпочтение убедительности.

Россия и Китай ценят стратегическую самостоятельность и не хотят брать на себя военные обязательства там, где у них нет общих интересов. Китай не хочет вмешиваться в украинские дела, а Россия - в историю с Тайванем. Но российско-китайские связи заметно окрепли и будут укрепляться и дальше, пока общие интересы перевешивают спорные вопросы.

Россия и Китай участвуют в двусторонних и многосторонних учениях с 2005 года, когда состоялись военные игры "Мирная миссия 2005". Но за последнее десятилетие эти учения становятся все масштабнее и проводятся все чаще. Когда Россия в 2014 году захватила Крым, а ее отношения с Западом ухудшились, Москва все чаще стала обращаться к Китаю в попытке расширить торговлю с этой страной и заручиться ее политической поддержкой, а также наладить военное сотрудничество.

Сейчас середина сентября. После учений "Запад/Взаимодействие 2021" прошел всего месяц, но на Донгузском полигоне в Оренбургской области уже проводятся самые продолжительные военные маневры с участием России и Китая "Мирная миссия 2021". Как и остальные недавние учения под этим названием, они направлены на отработку вопросов борьбы с терроризмом и проходят под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотя обычно контртеррористические усилия возглавляют Россия и Китай.

С 2012 года две страны регулярно участвуют в совместных военно-морских учениях. Включив в свой состав еще одного врага США Иран, эти страны недавно объявили о проведении совместных военно-морских учений третий год подряд. Эти маневры под названием "Пояс морской безопасности" пройдут в Персидском заливе в конце 2021 или в начале 2022 года.

Россия и Китай сближаются из-за сходства позиций. У обеих стран весьма напряженные отношения с Соединенными Штатами и общие стратегические озабоченности по поводу Центральной Азии, которые обретают особую актуальность сейчас, когда талибы взяли под свой контроль Афганистан, и ситуация в регионе меняется. Российско-китайские военные связи нервируют Запад, и он должен пристально за ними наблюдать, но наблюдать ясным, а не затуманенным взором. Российско-китайские отношения основаны на прагматизме. Эти страны могут хвастаться своим союзом, тыча им в глаза США, но они не станут использовать его в ущерб своим жизненно важным национальным интересам. А это дает Западу благоприятные возможности.


Дженна Байтер (Jenna Biter)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Белоруссия
Иран
Китай
Монголия
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
J-20
Компании
Оборонительные системы
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Истребитель 5 поколения
ШОС
Похожие новости
28.12.2020
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе
22.07.2019
Косовский кризис встал между Западом и Белградом
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси