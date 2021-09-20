Россия и Китай: враги США объединяются? (The National Interest, США)

TNI заподозрил Россию и Китай в стремлении создать военный союз. На «особые» отношения Москвы и Пекина указывают последние военные маневры, в которых они приняли участие. Спорные вопросы никто не отменял, пишет автор, но пока что общие интересы их перевешивают. Западу стоит пристально наблюдать за развитием событий, предупреждает автор.

Российско-китайские связи заметно окрепли. Они будут и дальше укрепляться, пока общие интересы перевешивают спорные вопросы.

Месяц с лишним назад Россия и Китай завершили пятидневные двусторонние военные учения "Запад/Взаимодействие-2021", которые проходили в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР. К участию в маневрах было привлечено примерно 10 000 военнослужащих, а также оборонительные системы, артиллерия, бронемашины и боевые самолеты. В ходе маневров состоялось дебютное выступление китайского истребителя пятого поколения J-20. Заявленной темой учений стала совместная защита мира и безопасности в Центральной Азии. Это была весьма прозорливая тема с учетом того, что всего несколько дней спустя полностью рухнуло афганское правительство.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" не следует путать с учениями "Запад/Взаимодействие 2021". Они проводились совместно Россией и Белоруссией и завершились 16 сентября. На 14 полигонах в западной части России и в Белоруссии в них принимали участие от 12 700 до 200 000 человек (первая цифра - это явное преуменьшение, а вторая - явное преувеличение). Россия с советских времен раз в четыре года проводит региональные учения "Запад", "Восток", "Центр" и "Кавказ". Но масштабы этих маневров с годами меняются, а из-за словесной дымовой завесы точное количество их участников определить трудно.

Китай с 2018 года ежегодно участвует в крупных региональных учениях России, начав с "Востока-2018". Китай и Монголия были первыми государствами не из состава бывшего Советского Союза, принявшими участие в одном из крупнейших региональных учений России, однако на маневры "Запад-2021" они прибыли только в качестве наблюдателей. Россия и Китай назвали "Запад/Взаимодействие 2021" прологом учений "Запад-2021", которые начались на месяц позднее. На церемонии закрытия российско-китайских учений российский министр обороны Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe) дали высокую оценку двусторонним военным связям. Министр обороны КНР заявил: "Это наглядно свидетельствует о близких отношениях между Китаем и Россией, о нерушимых связях между китайскими и российскими военнослужащими, о прочной и крепкой дружбе между нами лично".

Но действия России и Китая еще нагляднее говорят об укреплении военных связей. Во время учений "Запад/Взаимодействие 2021" многое в этих отношениях было впервые. Российские военные впервые отправились в Китай на совместные стратегические учения; Россия и Китай впервые проводили учения под общим командованием; российские войска впервые использовали технику НОАК, в том числе боевые машины десанта и боевые машины пехоты. Это довольно незначительные шаги, но они повышают оперативную совместимость армий двух стран.

Китай не участвовал в маневрах "Запад-2021". Однако это ни в коей мере не отменяет тенденцию к сближению России и Китая. Напротив, это свидетельствует о российском и китайском прагматизме, который лежит в основе их двусторонних отношений.

Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа при Институте Хадсона Ричард Вайц (Richard Weitz) в своей июльской статье на тему российско-китайских учений для Центра стратегических и международных исследований усомнился, что НОАК будет играть заметную роль в маневрах "Запад-2021". Он написал, что участие китайской армии "может вызвать тревогу в Организации Североатлантического договора (НАТО), а также лишит Россию возможности убедительно показать, что эти учения являются подготовкой к нападению на Украину". Похоже, Кремль решил отдать предпочтение убедительности.

Россия и Китай ценят стратегическую самостоятельность и не хотят брать на себя военные обязательства там, где у них нет общих интересов. Китай не хочет вмешиваться в украинские дела, а Россия - в историю с Тайванем. Но российско-китайские связи заметно окрепли и будут укрепляться и дальше, пока общие интересы перевешивают спорные вопросы.

Россия и Китай участвуют в двусторонних и многосторонних учениях с 2005 года, когда состоялись военные игры "Мирная миссия 2005". Но за последнее десятилетие эти учения становятся все масштабнее и проводятся все чаще. Когда Россия в 2014 году захватила Крым, а ее отношения с Западом ухудшились, Москва все чаще стала обращаться к Китаю в попытке расширить торговлю с этой страной и заручиться ее политической поддержкой, а также наладить военное сотрудничество.

Сейчас середина сентября. После учений "Запад/Взаимодействие 2021" прошел всего месяц, но на Донгузском полигоне в Оренбургской области уже проводятся самые продолжительные военные маневры с участием России и Китая "Мирная миссия 2021". Как и остальные недавние учения под этим названием, они направлены на отработку вопросов борьбы с терроризмом и проходят под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотя обычно контртеррористические усилия возглавляют Россия и Китай.

С 2012 года две страны регулярно участвуют в совместных военно-морских учениях. Включив в свой состав еще одного врага США Иран, эти страны недавно объявили о проведении совместных военно-морских учений третий год подряд. Эти маневры под названием "Пояс морской безопасности" пройдут в Персидском заливе в конце 2021 или в начале 2022 года.

Россия и Китай сближаются из-за сходства позиций. У обеих стран весьма напряженные отношения с Соединенными Штатами и общие стратегические озабоченности по поводу Центральной Азии, которые обретают особую актуальность сейчас, когда талибы взяли под свой контроль Афганистан, и ситуация в регионе меняется. Российско-китайские военные связи нервируют Запад, и он должен пристально за ними наблюдать, но наблюдать ясным, а не затуманенным взором. Российско-китайские отношения основаны на прагматизме. Эти страны могут хвастаться своим союзом, тыча им в глаза США, но они не станут использовать его в ущерб своим жизненно важным национальным интересам. А это дает Западу благоприятные возможности.

Дженна Байтер (Jenna Biter)