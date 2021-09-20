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Турция и Россия близки к заключению контракта на поставку второго полкового комплекта ЗРС С-400

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Сообщается, что Турция и Россия близки к заключению контракта о приобретении турецкой стороной второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", в рамках соглашения 2017 года. Подписание контракта взоможно до конца 2021 года. Чуть ранее в конце августа 2021 года президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил журналистам турецких СМИ, что "насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности... Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз".

Представление зенитной ракетной системы С-400 на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в российской экспозиции на оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле (Турция) в августе 2021 года (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" активно представлял ЗРС С-400, как и ряд других зенитных систем своего производства, в экспозиции оборонно-промышленной выставки IDEF-2021, состоявшейся в Стамбуле (Турция) в августе.

Напомним, что рамочный контракт стоимостью около 2,5 млрд долл на поставку Турции двух полковых комплектов (по два дивизиона в каждом) зенитной ракетной системы С-400 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" был заключен АО "Рособоронэкспорт" в июле 2017 года. Поставка первого полкового комплекта в составе двух дивизионов была произведена в Турцию с июля по октябрь 2019 года. В августе 2020 года было подписано предварительное соглашение на поставку Турции второго полкового комплекта С-400. Cтоит отметить, что Турция стала первым иностранным получателем зенитных ракет серии 9М96 в составе ЗРС С-400.

В октябре 2020 года на турецком ракетном полигоне в районе Синопа на Черноморском побережье Турции были произведены первые практические учебно-боевые стрельбы первого полкового комплекта полученной Турцией зенитной ракетной системы С-400.

Стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в российской экспозиции на оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле (Турция) в августе 2021 года (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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