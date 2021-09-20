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С-500 делают западное оружие «бесполезным»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственные испытания новой зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, а российские войска начали получать первые образцы этого оружия, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Россия также разместит несколько комплексов С-500 «Прометей» вокруг Москвы, крупных городов и стратегических объектов.

Запад удивился со скоростью создания и ввода в эксплуатацию новой российской зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». Ранее считалось, что она поступит на вооружение российской армии не ранее 2024 года. ЗРК С-500 «Прометей» отличается высокими боевыми характеристиками и значительно превосходит комплексы противоракетной обороны США — «Patriot».

Новые российские комплексы делают западное оружие «бесполезным». Истребители F-35, бомбардировщики B-52, баллистические ракеты или крылатые ракеты «Томагавк» больше не представляют угрозы. Это ставит Запад в трудное положение, так как ему нечего противопоставить новым российским комплексам, цитирует Иносми британское издание Rai Al Youm.

Запад, особенно США, боится, что Россия продаст новейшие комплексы С-500 «Прометей» третьим странам. По мнению западных держав, это оружие способно нарушить региональный и международный военный баланс. 

Вашингтон ранее выступал против покупки Турцией системы С-400 и исключил ее из программы производства истребителей F-35. Он оказал давление на Индию в надежде, что она откажется от С-400. США также «посоветовали» Саудовской Аравии не покупать российское военное оборудование, в том числе установки С-400 или С-500.

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Турция
Продукция
B-52
BGM-109 Tomahawk
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Борисов Юрий
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