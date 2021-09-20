Рогозин призвал владельца "Бурана" передать этот корабль Байконуру

Глава Роскосмоса предположил, что в городе найдутся люди, которые сохранят образец корабля и его макет для потомков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космический корабль "Буран" находится в "жутком состоянии" и призвал владельца Даурена Мусу отдать его летный образец и макет городу Байконуру.

"Вот так вы сберегли "Бураны"? Вы себя называете их "ответственным собственником"? Полюбуйтесь: жуткое состояние этих машин на вашей совести. Пока не поздно, передайте эти машины городу Байконуру, казахстанскому городу. Пусть жители и гости Байконура любуются этим великим творением советской инженерной мысли", - написал Рогозин в субботу на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса предположил, что в городе найдутся люди, которые сохранят летный образец космического корабля и его макет для потомков. "Но если "Бураны" останутся у вас, вы их окончательно угробите", - убежден Рогозин.

В начале сентября НПО "Молния" (разработчик "Бурана") сообщило, что специалисты провели осмотр летного образца космического корабля на Байконуре. Тогда же в пресс-службе уточнили, что по итогам встречи было принято решение, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия. Позже в пресс-службе НПО сообщили ТАСС, что планов по возвращению в Россию космического корабля у предприятия нет.

В свою очередь гендиректор казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурен Муса заявил, что его компании принадлежит второй летный образец советского космического челнока "Буран", его не планируют передавать российской стороне. В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд города Алма-Аты отказал в удовлетворении иска о ликвидации АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате в госсобственность его имущества, в том числе второго летного образца советского космического челнока "Буран".

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне на территории Казахстана) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году. Сохранившийся летный образец "Бурана", который ни разу не побывал на орбите из-за того, что программа была свернута, и макет ракетоплана сейчас находятся на Байконуре.