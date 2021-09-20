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РИА Новости

Служба безопасности Украины и МВД страны провели учения на границе с РФ

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Украинские военные во время учений
Украинские военные во время учений.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

МОСКВА, 18 сентября/ Радио Sputnik. СБУ и МВД Украины провели совместные учения на границе с Россией, об этом говорится на сайте министерства.

Маневры проходили в Черниговской и Сумской областях.

Военные отрабатывали нейтрализацию диверсионно-разведывательных групп. Была смоделирована ситуация, когда "террорист планировал теракт у международного пункта пропуска "Сеньковка"". Атака была успешно отражена.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения "Запад-2021", в которых поучаствовали до 200 000 военных.

Ранее радио Sputnik сообщало, что подлодка ЧФ произвела стрельбы торпедами на учениях.

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