Служба безопасности Украины и МВД страны провели учения на границе с РФ

Украинские военные во время учений.

МОСКВА, 18 сентября/ Радио Sputnik. СБУ и МВД Украины провели совместные учения на границе с Россией, об этом говорится на сайте министерства.

Маневры проходили в Черниговской и Сумской областях.

Военные отрабатывали нейтрализацию диверсионно-разведывательных групп. Была смоделирована ситуация, когда "террорист планировал теракт у международного пункта пропуска "Сеньковка"". Атака была успешно отражена.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения "Запад-2021", в которых поучаствовали до 200 000 военных.

Ранее радио Sputnik сообщало, что подлодка ЧФ произвела стрельбы торпедами на учениях.

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