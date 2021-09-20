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В США заявили о сокращении отставания от России в сфере гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт из США Крис Осборн заявил, что США сокращают отставание от России в сфере гиперзвукового оружия. Об этом в субботу, 18 сентября, обозреватель сообщил в своей статье для журнала National Interest.

По словам Осборна, Россия обладает впечатляющими образцами такого вооружения. В качестве примеров он привел противокорабельные ракеты «Циркон» и ракетный комплекс «Кинжал». Американским ответом Осборн считает гиперзвуковой ракетный комплекс Long-Range Hypersonic Weapon, который должен поступить на вооружение в 2023 году.

Новый комплекс будет представлять собой четыре пусковые установки с центром управления, ракеты которого могут поразить как наземные, так и морские цели. Всего в американской комплексе восемь ракет. Одновременное применение такого количества ракет позволит создать серьезную угрозу для оппонента.

Осборн отметил, что Россия по-прежнему имеет тактическое преимущество в разработках гиперзвукового оружия, но этот разрыв начинает сокращаться.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на сегодняшний день в мире отсутствует противодействие российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».


Владимир Седов

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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ГЗЛА
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